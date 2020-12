Scandal la o primarie din Alba dupa ce primarul PSD a fost trimis in judecata de DNA. Secretara institutiei a denuntat ca este amenintata. Procurorii au cerut arestarea edilului

Stare tensionata intre secretar si primar

Acuzatiile procurorilor DNA

La cateva zile de la inregistrarea dosarului DNA la Tribunalul Alba, secretara comunei, Boc Cristina, a denuntat faptul ca este impiedicata si amenintata sa isi desfasoare activitatea in institutie, chiar de catre primarul inculpat Vasile Raica.In urma denuntului, procurorii DNA Alba Iulia au cerut arestarea preventiva a primarului Raica, insa magistratii Tribunalului Alba au respins cererea. DNA a contestat hotararea la Curtea de Apel.La data de 18 decembrie, secretarul primariei, care este si martor in dosarul de coruptie, a facut un denunt in care a declarat ca este amenintata si impiedicata sa isi desfasoare activitatea la locul de munca de catre primarul Vasile Raica. A fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud pentru savarsirea de catre inculpatul Raica Vasile a infractiunii de razbunare pentru ajutorul dat justitiei, au mai precizat acestia.Secretarul comunei a fost audiat de judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Alba.Pentru a intelege mai bine cazul si a judeca cererea de arestare preventiva a primarului, judecatorul de la Tribunalul Alba a audiat-o pe secretara generala ca martor in dosarul de coruptie."Referitor la presupusa amenintare, acesta consta, conform depozitiei martorei, in afirmatia inculpatului potrivit careia ii va lua atributiile de ofiter de stare civila. Or, indiferent de modalitatea in care martora a perceput aceasta afirmatie, ea nu poate fi considerata amenintare deoarece primarul, asa cum poate sa delege unele dintre atributiile ce ii sunt conferite de lege si alte acte normative, conform art. 157 din Codul administrativ, in egala masura poate retrage aceasta delegare. Mai mult, potrivit art. 206 C.pen. amenintarea trebuie sa constea in savarsirea unei infractiuni sau a unei fapte pagubitoare, ceea ce nu este cazul in speta", arata Tribunalului Alba in motivarea hotararii prin care a respins arestarea primarului.De asemenea, "In alta ordine de idei, in raport cu propunerea formulata, cazul prevazut la art. 223 alin. (1) lit. b) C.pr.pen. presupune influentarea unui martor, respectiv faptul ca, prin conduita sa, inculpatul incearca alterarea probatoriului pe baza caruia instanta trebuie sa afle adevarul, urmarind sa influenteze continutul probatoriu al declaratiilor date de martori. Or, in speta, o astfel de conduita a inculpatului este exclusa, cata vreme martora a declarat ca acesta nu a facut niciun fel de referire la dosarul in care a fost trimis in judecata si nu exista nicio dovada ca i-a solicitat sa-si modifice sau adapteze declaratiile in vreun fel."Judecatorul de camera preliminara arata ca starea de fapt ce reiese din procesul verbal incheiat de politistul judiciar si din declaratia martorei se refera la o stare tensionata existenta intre inculpat si martora care isi are insa originile anterior trimiterii in judecata a inculpatului si ar fi fost generata de reincadrarea martorei in functia publica printr-o hotarare judecatoreasca din 2013. "Prin urmare, conflictul dintre martora si inculpat nu are legatura cu infractiunea ce face obiectul dosarului nr. 4396/107/2020" se mai arata in documentul citat.In ianuarie 2020, secretara Boc Crsitina l-a acuzat pe primar ca a agresat-o fizic. Femeia si-a luat concediu medical si a plecat acasa cu cheile de la documentele primariei.Vasile Raica a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata,Daniela Gligor, functionar in cadrul Primariei Ramet, este acuzata de savarsirea infractiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata.In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:In perioada 2010-2016, inculpatul Raica Vasile, in calitatile mentionate mai sus, ar fi depus la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.), pe numele altei persoane, mai multe documente false si inexacte (adeverinte, angajamente, etc.) in scopul de a obtine in mod injust sume de bani in cadrul schemelor de plata unica, pentru suprafete de teren pe care nu le detinea in realitate.O parte din acele documente ar fi fost intocmite de inculpata Gligor Daniela, in calitate de functionar in cadrul Primariei Ramet, judetul Alba. Prin aceste demersuri, inculpatul Raica Vasile ar fi obtinut pe nedrept fonduri nerambursabile in cuantum total de 315.851 lei, suma cu care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a comunicat faptul ca se constituie parte civila in cauza.