Teodor Pop-Puscas, candidatul PSD la Primaria Cluj Napoca

Generalul in rezerva Teodor Pop-Puscas va fi candidatul PSD la Primaria Cluj-Napoca, au declarat, luni, surse din cadrul organizatiei municipale.

Consiliul Municipal al PSD Cluj-Napoca l-a desemnat in cadrul sedintei de luni pe Pop-Puscas drept candidat la Primaria Cluj-Napoca, urmand ca Biroul Executiv Judetean sa-i valideze candidatura, informeaza NewsIn.

Teodor Pop-Puscas a declarat ca, in cazul in care candidatura lui va fi validata, va propune in campania electorala un proiect al filialei care "va fi ceva legat de ceea ce are nevoie Clujul si clujenii".

"Dupa alegerile parlamentare, am obtinut un rezultat bun in organizatia PSD Cluj", a spus Pop-Puscas despre motivul candidaturii sale. "Am 30 de ani de experienta in administratie, in functii de conducere in Politia Romana. Am absolvit facultatea de Drept si am fost inspector sef la IPJ Cluj", a adaugat el.

Teodor Pop-Puscas a fost candidatul PSD Cluj la alegerile parlamentare in Colegiul 1 pentru Camera Deputatilor si s-a clasat pe locul trei, obtinand 17,05 la suta din voturi. In prezent, Pop-Puscas (54 de ani) este administratorul unei firme de protectie si paza. El este membru PSD din anul 2006.

Alegerile pentru Primaria Cluj-Napoca vor avea loc in data de 15 februarie. Pana in prezent, doua partide si-au stabilit candidatura la Primaria Cluj-Napoca, respectiv PDL Cluj, care merge pe mana primarului interimar al municipiului, Sorin Apostu, si PNTCD, care l-a desemnat saptamana trecuta pe Calin Oancea, simplu membru, drept candidat.

PNL Cluj isi va prezenta candidatul marti, iar UDMR Cluj si PRM Cluj au precizat ca isi vor anunta candidatul in cursul acestei saptamani.

