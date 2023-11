Traseismul, legalizat - Primar din Iasi: Decat promisiuni de la PNL, mai bine tepe de la PSD

Primarul PNL al comunei iesene Motca, Constantin Hobinca, a anuntat, vineri, ca va trece la PSD, sustinand ca "este in interesul comunitatii" sa mearga acolo unde primeste "sprijin concret" pentru proiectele derulate in localitate.

Constantin Hobinca, primar liberal al comunei iesene Motca, a declarat, vineri, pentru Mediafax, ca, cel mai probabil, se va inscrie in PSD.

"Da, voi pleca din PNL, cel mai probabil la PSD. De fapt, eu am sustinut si la europarlamentare PSD. Pentru PNL nu conteaza se pare ca are primar la Motca, ca nu m-au sprijinit cu nimic cei de la Consiliul Judetean, in special Cristian Adomnitei (seful CJ Iasi - n.red.). Am multe proiecte in comuna si este in interesul comunitatii sa merg acolo unde primesc sprijin concret", a spus Hobinca.

Intrebat daca nu crede ca ar putea sa nu primeasa fondurile asteptate de la Guvernul PSD, Hobinca a raspuns: "Se poate orice, dar decat promisiuni de la PNL, mai bine tepe de la PSD".

Totodata, primarul Constantin Hobinca a spus ca este nemultumit si ca fostul sau contracandidat PSD la Primaria Motca in alegerile din 2012 a fost primit in PDL, partid cu care PNL a fuzionat.

"Cand am candidat, am facut-o pe listele PNL si am dus batalia in fata candidatului PSD, care a mers pe listele USL. Dar dupa alegeri, reprezentantul PSD s-a inscris in PDL. Pai cum adica, eu ma bat cu el, iar acum suntem colegi in ACL? Atunci ma duc eu la PSD", a adaugat Hobinca.

Constantin Hobinca este primul primar ACL din judetul Iasi care isi anunta trecerea la PSD, dupa intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta care permite migratia alesilor locali.

In judetul Iasi, ACL are 55 de primari, din care 45 sunt membri PNL si zece PDL. PSD are 42 de primari, iar PPDD unul.

