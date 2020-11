Un fost primar din Neamt, judecat pentru coruptie, a fost achitat si apoi condamnat pentru aceeasi fapta

Curtea de Apel Bacau a pronuntat sentinta in cazul fostului primar al comunei Cracaoani, Petru Zamfir (PSD), care a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru coruptie, scrie Adevarul Sentinta definitiva vine dupa ce instanta de fond, Tribunalul Neamt, ii achitase pe cei trei inculpati din acest dosar pe motiv ca "fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege".Fostul edil trebuie sa presteze 60 de zile de munca in folosul comunitatii, exact la administratia pe care a condus-o timp de 12 ani. DNA il inculpase pe Petru Zamfir pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente sau declaratii false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei. In acelasi dosar, au mai fost condamnati doi functionari, ei fiind trimisi in judecata pentru comiterea a tot atatea fapte de fals intelectual.Mariana Ceangu si Liviu Jigau au primit cate 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendare."In cursul anului 2015, inculpatul Zamfir Petre a folosit in relatia cu Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) Neamt documente false si a omis sa furnizeze, cu stiinta, datele cerute potrivit legii, in scopul de a obtine in mod injust sume de bani in cadrul proiectului intitulat Infiintare retele alimentare cu apa, sat Magazia, comuna Cracaoani O parte din documentele false depuse la OJFIR Neamt au fost furnizate de ceilalti doi inculpati in calitate de functionari in cadrul celor doua agentii", se arata intr-un comunicat al DNA.CITESTE SI: Omul de incredere al baronului PSD Ionel Arsene, numit secretar de stat in Guvernul Orban. Cine e traseistul care a fost la PDL, PSD si Pro Romania