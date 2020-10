Un primar a fost validat in alta comuna decat cea in care a candidat

"Am fost validat ieri, dar dintr-o eroare, este o mica problema, pentru ca m-au validat primar la Baile Olanesti. Deci, trebuie sa ma duc sa-l trimit pe Vasilache (Sorin Vasilache este primarul reales din Baile Olanesti - n.r.) sa raman in locul lui. Acum am semnat o adresa catre completul de la judecatorie, sa revina si sa mentioneze Sirineasa in loc de Baile Olanesti. Nu stiu daca (omologului - n.r.) i-ar conveni ca salariu (sa fie primar la Sirineasa - n.r.). Se mai intampla si lucruri din acestea, ne amuzam, dar numai cine nu munceste, nu greseste, nu trebuie sa ne suparam pe nimeni", a marturisit primarul din Sirineasa la televiziunea locala VTV.