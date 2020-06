VIDEO Un candidat la primaria unui oras - resedinta de judet a uitat numele partidului din partea caruia candideaza

Ziare.

Potrivit imaginilor publicate de jurnalistul Sebastian Silvestru pe pagina sa de Facebook , Florescu are nevoie sa i se sopteasca numele partidului pentru care candideaza: "Astazi declar oficial in fata reprezentantilor presei, in fata tuturor cetatenilor buzoieni ca accept candidatura pentru functia de primar la Primaria Buzau din partea partidului... partidului (n.r. se uita in stanga pentru a afla un raspuns)... Miscarea Populara , Romania, partidul PMP".