VIDEO Un fost primar din Teleorman infectat cu COVID a fugit din spital. A dat cu pumnii si picioarele in usa sectiei

Conform Cronica de Teleorman , fostul primar social-democrat a dat cu pumnii si cu picioarele in usa sectiei unde era internat. Personalul medical a incercat sa il linisteasca, in schimb Sefu a reusit sa fuga din spital.Presa locala relateaza ca dupa ce a fugit din spital, Marian Sefu s-a oprit la o farmacie unde a agresat verbal o farmacista care a refuzat sa-i dea medicamentul cerut de acesta. Ulterior, Sefu a darmat cateva rafturi cu medicamente, s-a urcat in taxi si a plecat.