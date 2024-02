PSD refuză să voteze bugetele locale dintr-un important județ condus de baroni PNL cu multiple dosare penale

Lideri PSD Iași au anunţat că nu va vota bugetul local şi nici bugetul judeţean propus de primarul Mihai Chirica şi de preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Alexe, ambii membri PNL.

Aceștia motivează că "Iaşiul a ajuns raiul machetelor şi al promisiunilor neonorate". Cele două proiecte de buget vor fi dezbătute, luni, în plenul Consiliului Local, respectiv în cel al Consiliului Judeţean.

Preşedintele filialei judeţene PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că social-democraţii ieşeni nu vor vota bugetele propuse de liberalii Mihai Chirica şi Costel Alexe.

Cojocaru a afirmat că bugetele Consiliului Local Iaşi şi Consiliului Judeţean Iaşi au multe în comun, dar nu sunt orientate spre dezvoltare.

”Aceste bugete conţin cheltuieli enorme pentru salarii şi funcţionare, au fonduri nerambursabile infime în comparaţie cu alte autorităţi, conţin proiecte promise de ani buni de PNL, dar care au rămas la stadiul de machete, unele nici nu au surse clare de finanţare. (...) Trimis în judecată în două dosare de corupţie, Costel Alexe continuă linia din ultimii ani, fără viziune, fără o strategie de dezvoltare, rezultând un buget al inerţiei unei administraţii PNL preocupate mai degrabă de majorări de taxe. Iaşiul a ajuns raiul machetelor şi al promisiunilor neonorate”, a susţinut Bogdan Cojocaru.

La rândul său, liderul filialei municipale a PSD Iaşi, Bogdan Balanişcu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, a afirmat că PSD a propus o listă cu 62 de amendamente la bugetul local, dar la dezbaterile din comisiile Consiliului Local, nici unul dintre amendamente nu a fost luat în considerare.

Balanişcu a susţinut că bugetul propus de edilul Mihai Chirica este unul ”făcut pe genunchi, care nu rezolvă problemele stringente ale oraşului”.

”Himerele primarului Chirica revin an de an în atenţia noastră, odată cu punerea în dezbatere publică a proiectului de buget, făcut pe genunchi. Beneficiind de o majoritate fragilă în Consiliul Local, realizată prin cumpărarea la bucată a consilierilor care râvnesc la funcţia călduţă de viceprimar, edilul campion la dosare penale, Mihai Chirica, ne propune an de an un «Iaşi, rai al machetelor». Astfel, regăsim printre «investiţiile» propuse de acesta proiecte vechi, pentru care s-au realizat studii de fezabilitate, machete şi randări pe care s-a pus praful”, a adăugat Bogdan Balanişcu, preşedintele PSD municipiul Iaşi.

PNL deţine împreună cu PMP majoritatea la limită în Consiliul Judeţean Iaşi, dar în Consiliul Local cele două formaţiuni mai au nevoie de un vot pentru a obţine majoritatea simplă. Surse din cadrul PNL susţin că, foarte probabil, Răzvan Timofciuc, consilier local exclus din USR, va fi votat viceprimar, el urmând a fi astfel cooptat în majoritatea formată în jurul PNL.