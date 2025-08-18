PSD sare din nou la gâtul premierului Bolojan: „O înșelătorie”

Autor: Dan Stan
Luni, 18 August 2025, ora 16:43
131 citiri
PSD sare din nou la gâtul premierului Bolojan: „O înșelătorie”
Cabinetul Bolojan, 2025 / FOTO: captură video YouTube, Palatul Victoria

PSD face din nou scandal în coaliția de guvernare. Cel mai recent atac a fost aruncat de către ministrul Economiei, Radu Miruță.

În opinia oficialului PSD, întârzierile ședințelor de coaliție indică faptul că anumite măsuri importante și relansarea economică sunt amânate pentru interese politice interne.

„Eu am fost informat de colegii mei că la ora 5 particip la ședința de coaliție de la Guvern. Informațiile acum sunt că această ședință de coaliție se va desfășura. E normal să se desfășoare, trebuie niște decizii și faptul că parte din deciziile astea nu convin unora, nu poate fi susținut că nu te prezinți la ședința de coaliție pentru că n-ai alte argumente și spui că nu ești de acord. Eu văd lucrurile astea ca o componentă a legilor interne în PSD, pe care o înțeleg.

Sunt alegeri interne, sunt multe cuțite aruncate în spate și fiecare dintre echipele de candidați încearcă să puncteze public spunând ceva la masa guvernului pentru a se auzi în curtea internă. Însă nu e foarte responsabil să tragi problemele partidului tău în ședința de coaliție pentru că acolo să trimiți diverse semnale pentru membrii de partid. Una e bucătăria internă a partidului și alta este guvernarea acestei țări”, a declarat Miruță, pentru B1 TV.

Miruță a vorbit despre „programul de lansare economică” anunțat de către Grindeanu și a cerut asumarea urgentă a unor reforme, plus stabilirea unor criterii de performanță în instituțiile publice.

„Nu merge relansarea economică cu aceleași metode prin care sunt numiți oamenii în companiile de stat ale Ministerului Economiei. Ca să relansez economic, trebuie să reorganizez modul în care aceste companii sunt coordonate. Că de acolo se relansează economia, din a produce mai mult, din a valorifica resursele pe care statul român le are și alte țări nu le au. Și am început un astfel de demers, însă acele contracte betonate despre care spuneam la început că au fost rezolvate, punându-și niște oameni înainte de a începe această coaliție, nu sunt congruente cu o relansare economică.

Așadar, pasul 1 este modificarea ordonanței 109, cum noi susținem și o să susțin cu tărie și în cadrul ședinței de coaliție de astă seară, în sensul de a putea să introduci criterii de performanță noi, în sensul de a verifica aceste criterii de performanță o dată la o jumătate de an, nu o dată la un an, în sensul de a stopa aceste prefăcătorii de selecții, care n-au nicio legătură cu selecția. În spatele unei legi, care se numește ordonanța 109, se ascunde o fărdelege”, a adăugat ministrul Economiei, pentru sursa citată.

Pachetul 2 de măsuri fiscale este absolut necesar, e ferm convins Miruță.

„Deci trebuie să avem curaj foarte asumat să discutăm despre lucrurile astea, trebuie oprite. Sper că există înțelepciune și continuitate între ceea ce declară domnul Grindeanu și ceea ce se va susține în coaliție și anume să avem curaj să spunem că modul în care ne prefacem că e condus în conduse companiile acestui stat, trebuie schimbat. Trebuie luate niște măsuri. Și întârzierea întâlnirilor de coaliție arată doar un singur lucru. Că nu vrem să mergem mai departe cu măsurile care sunt luate împotriva interesului nostru politic. Pachetul numărul 1 a presupus niște măsuri pentru cetățeni. S-a strâns cureaua pentru cetățeni.

Pachetul numărul 2 vă va demonstra că vor fi luate niște măsuri pentru mediul politic, pentru cei care sunt puși în funcție. Dacă ne oprim și nu facem acest pachet 2, este doar o înșelătorie la adresa oamenilor cărora le-am cerut indulgență pentru a le arăta că o lună mai târziu luăm și pentru noi niște măsuri. Deci întârzierea unor ședințe de coaliție în care să fie adoptate aceste măsuri, din punctul meu de vedere doar asta arată că vrem să întârziem măsuri luate împotriva membrilor de partid numiți prin diverse funcții în statul român”, a concluzionat ministrul PSD.

Atac virulent împotriva lui Bolojan din partea unui fost premier PSD: „Un fel de Robin Hood original, neaoș românesc”
Atac virulent împotriva lui Bolojan din partea unui fost premier PSD: „Un fel de Robin Hood original, neaoș românesc”
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost premier interimar și fost ministru al Apărării, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook, că transmite panică în loc de încredere și...
Un lider PNL acuză social-democrații că fac un joc dublu: „PSD la un moment dat va pune frână reformelor”
Un lider PNL acuză social-democrații că fac un joc dublu: „PSD la un moment dat va pune frână reformelor”
Condițiile puse de PSD pentru a rămâne în coaliția de guvernare sunt un joc politic, acuză deputatul PNL Robert Sighiartău miercuri, 13 august. Liberarul susține că PSD se va opune...
#PSD, #ilie bolojan, #Radu Miruta, #reforma , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce salarii ofera Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Toiu: "Nu creste presiunea asupra bugetului"
DigiSport.ro
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din Romania
DigiSport.ro
Primarul Capitalei, revoltat: "Da-ti demisia, sa vina altul!" / "Asta e rusinea Bucurestiului!"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PSD sare din nou la gâtul premierului Bolojan: „O înșelătorie”
  2. Nicușor Dan, vizită surpriză într-o localitate simbol din România. Unde a fost împreună cu familia la început de săptămână - FOTO
  3. Grindeanu respinge scenariul ieșirii de la guvernare din partea PSD și colaborarea cu AUR: „Oamenii care vor binele sunt de acord cu această stabilitate” VIDEO
  4. Reacția lui Nicușor Dan la menținerea ratingului Fitch: ”Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare”
  5. Sorin Grindeanu, după ședința PSD: ”Investițiile din PNRR care nu au contracte semnate până astăzi sunt eliminate” VIDEO
  6. Impresiile turiștilor care s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan în drumeție: ”A fost foarte calm, cald și foarte prietenos!”
  7. PNL s-a adresat instanței de judecată. Bolojan cere înapoi banii cheltuiți în campania electorală
  8. ”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii”. Dominic Fritz explică de ce banii promiși nu există
  9. Salariile oferite pentru cele 180 de posturi scoase la concurs de Ministerul de Externe. Oana Țoiu: ”Plaja nu este foarte mare”
  10. Călin Georgescu, mesaj de revoltă după ieșirea din secția de Poliție: „Taxe și impozite mari? Da, dar pe cifra de afaceri a marilor corporații!”