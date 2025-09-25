Se schimbă raportul de forțe în interiorul Coaliției? De ce a început PSD brusc să „joace tare” și să-l țină în șah pe Ilie Bolojan

Dacă în primele luni ale noului Guvern de coaliție, Ilie Bolojan și USR păreau să „facă jocurile” în interiorul Coaliției, iar social-democrații se plângeau de izolarea și de lipsa de comunicare în interiorul acesteia, astăzi pare că raportul de forțe s-a inversat, iar PSD și Sorin Grindeanu par să fi realizat că au cea mai mare pondere din coaliție și încearcă să-și impună punctul de vedere.

Social-democrații au reușit să obțină prelungirea plafonării adaosului comercial la prețul alimentelor de bază și, de câteva săptămâni deja, țin „reforma” administrației pe pauză. Ilie Bolojan pare să o ducă din ce în ce mai rău. Acesta așteaptă o decizie a Curții Constituționale în privința pensiilor magistraților în urma căreia să ia o decizie cu privire la demisie, deși pare că s-a mai temperat în privința acestui subiect, bătând în retragere și, pe deasupra, nu pare să fie nici în grațiile președintelui Nicușor Dan.

Cei din PSD nu par să mai fie impresionați de amenințările cu demisia venite din partea lui Bolojan și trec la atac, comunicându-le partenerilor de coaliție, prin vocea lui Sorin Grindeanu, că indiferent dacă Ilie Bolojan demisionează sau nu, tot PNL va da premierul conform protocolului Coaliției. Astfel, PSD arată clar care a fost intenția lor inițială atunci când au negociat protocolul: să se pună la adăpost în perioada de criză.

De altfel, mai mulți reprezentanți ai PSD s-au arătat nepăsători la ideea unei demisii a actualului premier, printre care și Mihai Tudose, care a afirmat că dacă acest lucru se întâmplă, „se rezolvă în 24 de ore”. Sorin Grindeanu a fost ceva mai împăciuitor miercuri, 24 septembrie, afirmând că „nu este de acord cu această variantă”.

Reacția social-democraților, care până acum păreau ținuți în șah de partenerii de Coaliție și de către președinte, se poate datora și campaniei din interiorul partidului, PSD urmând să-și aleagă conducerea în toamna aceasta, pe fondul unor nemulțumiri interne legate de modul în care este tratat PSD la guvernare.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță evidențiază principalele obiective ale PSD pe termen scurt și pe termen lung, subliniind că social-democrații au obținut tot ce și-au dorit.

„PSD-iștii urmăresc niște obiective pe termen mai scurt și obiective pe termen lung. Pe termen scurt, își impun punctul de vedere în Coaliție. De ce au obținut prelungirea plafonării adaosurilor comerciale la alimentele de bază? Au obținut tot ce și-au dorit de la Ministerul Mediului cu avizele”, afirmă Ion M. Ioniță într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta spune că social-democrații se impun în aceste momente pentru că știu că nu se poate guverna fără ei și de aceea sunt foarte hotărâți să-și îndeplinească obiectivele.

„Iar pe termen lung, ceea ce a spus Grindeanu, a spus foarte bine, că nu au niciun interes să dea jos guvernarea că se ajunge din nou la schimbarea premierului, la rotația guvernamentală, așa cum a fost vorba. E bine pentru PSD ca măsurile nepopulare să fie luate de Bolojan, să încaseze toate reacțiile negative, dar să treacă prin criza deficitului bugetar și, pe urmă, dacă va câștiga șefia PSD, social-democrații să vină la guvernare cu un an înainte de alegeri să vină la guvernare cu Grindeanu premier”, punctează analistul.

Jurnalistul spune că planul celor de la PSD este „bine făcut”, fiind calculată formula prin care să capitalizeze maximul posibil din punct de vedere politic.

„Asta ne dă încredere, pe de-o parte, să spunem că nu vor să dea jos Guvernul și, pe de altă parte, să modeleze reformele așa cum își doresc ei, cum este cea din administrație. Nu a trecut, că PSD s-a opus, s-a opus și UDMR, deci modelează Guvernul cum vor ei, rămân la guvernare și trec la cârmă când pericolul a trecut”, spune acesta.

Ion M. Ioniță spune că Ilie Bolojan nu mai sperie pe nimeni cu demisia sa și trebuie să găsească alte metode de negociere. „Asta i-au transmis: Nu mai pune hârtia pe masă că pleci, că poți să pleci. Pârghia legată de demisie nu mai funcționează și a zis-o și Kelemen Hunor. A mers o dată, a doua oară nu are cum să mai funcționeze”.

„Pentru Ilie Bolojan a fost o ciocnire de realitate, care i-a arătat că trebuie să caute o cale de mijloc, un compromis, pentru că nu are o majoritate care să fie alături de el”, completează acesta.

Micile victorii ale PSD

Social-democrații au reușit să amâne reforma administrației locale, în contextul în care Ilie Bolojan dorea concedierea mai multor angajați din acest sector. De altfel, acest blocaj la nivel de Coaliție a determinat apariția primelor amenințări cu demisia venite din partea lui Ilie Bolojan.

Tot la cererea social-democraților, plafonarea adaosului comercial la prețul alimentelor de bază a fost prelungită, deși partenerii de dreapta, inclusiv premierul Ilie Bolojan, s-au opus acestei prelungiri în primă instanță.

Presiunea asupra lui Ilie Bolojan este cu atât mai mare cu cât CCR a amânat cu 2 săptămâni decizia privind legea pensiilor magistraților. Premierul a declarat de-a lungul timpului că dacă acest proiect nu va trece de CCR, atunci Guvernul nu ar mai avea legitimitate, sugerând că va demisiona.

Miercuri, 24 septembrie, Ilie Bolojan a mai calmat discuția spunând că „nu se gândește la o demisie acum” și că va anunța dacă va fi cazul de așa ceva.

