De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?

După mai multe săptămâni în care social-democrații s-au poziționat complet împotriva organizării alegerilor parțiale pentru Primăria București în luna noiembrie a acestui an, coaliția a reușit în sfârșit să stabilească un calendar al scrutinului.

Mai mulți reprezentanți PSD argumentau inițial că alegerile nu sunt oportune, după un an electoral atât de încărcat și cereau organizarea acestora în primăvara anului viitor.

Data agreată de toți partenerii de coaliție este 7 decembrie, iar decizia a fost luată în ședința de marți, 21 octombrie.

Acest lucru a putut fi posibil doar pentru că social-democrații au acceptat în sfârșit varianta propusă de PNL și USR, care au apelat la respectarea legii.

PSD s-a răzgândit într-un context favorabil lor. Daniel Băluță este dat pe primul loc în sondajele de opinie pentru Capitală, competiția internă pentru congresul PSD de luna viitoare nu mai există, iar PNL și USR mai mult ca sigur nu vor mai avea candidat comun la București. Mai mult, ca să se asigure că nu vor avea surprize în cursa electorală, PSD i-a pus pe partenerii de dreapta din coaliție să semneze o anexă la programul de guvernare că nu-și vor retrage din cursă candidații unii în favoarea celorlalți, potrivit unor surse citate de Digi24.

Lucrurile par să meargă mult mai bine pentru PSD acum decât mergeau în urmă cu o lună. Conducerea PSD era sub presiunea membrilor, care considerau că partidul lor este de „rangul doi” în interiorul coaliției și nu este luat în seamă. Acum, PNL și USR par să fie la mâna PSD, fără de care nu se poate face nimic la guvernare.

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, Cristian Pîrvulescu, spune că PSD este pe val în acest moment, mai ales dacă ne uităm la sondajele de opinie, iar decizia Curții Constituționale nu-i dezavantajează pe ei, ci mai mult pe liberali și pe USR-iști.

„Sondajele arată că sunt pe val, decizia Curții Constituționale nu-i dezavantajează, au revenit în centrul guvernării, de ei depinde practic continuare guvernării și pot să-și facă jocurile. Ilie Bolojan nu a ieșit întărit din această confruntare, deși este prim-ministru, de aici și această isterie a susținătorilor lui Bolojan, care încearcă să-i întărească poziția.”, afirmă Pîrvulescu într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta punctează că vom vedea o serie întreagă de „operațiuni politice” prin care să i se restabilească autoritatea lui Ilie Bolojan.

„PSD a devenit arbitrul și garantul stabilității și democrației. Ca urmare, își dorește alegeri, cu condiția ca acele alegeri să se facă după regulile PSD și pe care, evident, să le câștige.”, mai spune el.

Astfel, social-democrații par să fie reușit să evite o aliere a PNL și USR pentru Primăria Capitalei, în contextul în care cele două partide par că vor merge în cursă cu candidați separați, exact ceea ce și-a dorit PSD, pentru a putea avea o șansă.

„Dacă se aliază, atunci PSD ar avea probleme, dacă nu se aliază, PSD nu are probleme. Întotdeauna, în confruntări de genul acesta există un risc, dar nu trebuie să uităm că, până la urmă, contează foarte mult cine se mobilizează la vot.”, adaugă el.

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA spune că alegerile pentru Primăria București vor avea prezență redusă, astfel că va conta foarte mult cine va fi capabil de o mobilizare mai mare.

Totodată, punctează politologul, în interiorul PSD nu mai există tensiuni în vederea congresului, având în vedere că gruparea Grindeanu este aproape sigur cea care va prelua conducerea, astfel că social-democrații sunt mai relaxați în jocul guvernării.

„PSD nu vrea să fie acuzat că din cauza lui se întârzie alegerile. Să nu uităm că ideea de a avea alegeri anul viitor era adusă tot de PSD, dar între timp au apreciat că lucrurile s-au schimbat. Nu cred că este o improvizație. Încearcă să deturneze atenția partenerilor de coaliție.”, spune Pîrvulescu.

Acesta încheie precizând că PSD vrea să revină în centrul guvernării, conștienți fiind că fără ei nu se poate. Astfel, social-democrații au reușit, gestionând scandalul reformei pensiilor magistraților și reforma administrației, să-și dovedească rolul esențial „prin tergiversarea și amânarea deciziilor.”

