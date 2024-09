PSD, prima reacție la scandalul absorbției fondurilor europene: „Distorsionări ale realității făcute în cheie electorală”

Ministrul PSD al Fondurilor Europene, Adrian Câciu, a răspuns miercuri, 25 septembrie, acuzațiilor venite din partea liberalilor, conform cărora Guvernul Ciolacu a blocat absorbția de fonduri europene, spunând că aceste „interpretări sau distorsionări ale realității” sunt făcut în „cheie electorale”.

„Pentru că există o serie de interpretări sau distorsionări ale realității făcute în cheie electorală, cred că este binevenită o prezentare corectă a trecutului și prezentului în legătură cu absorbția de fonduri europene. Guvernul Ciolacu a deblocat absorbția de fonduri europene 2021-2027 și a demarat, cu o viteza de peste 10 ori mai mare decât în trecut contractarea și implementarea proiectelor din fonduri structurale și de coeziune din exercițiul financiar 2021-2027”, a fost scris ministrului Fondurilor Europene, Adrian Câciu, pe Facebook.

Acesta a adăugat că guvernul a reușit să încheie exercițiul financiar 2014-2020 cu o absorbție de peste 99%, salvând astfel aproximativ 6 miliarde euro care erau în risc de dezangajare la preluarea mandatului.

„Accentul pe care l-am pus a fost, pe de o parte, de a aduce cei 6 miliarde euro în vistieria economiei românești (care erau în risc de a fi pierduți pentru totdeauna) iar, pe de altă parte, de a demara, accelerat, implementarea noului cadru financiar (în scopul de a recupera ceea ce nu s-a făcut la timp). Cum stăm azi? Am recuperat cei 6 miliarde euro (pe care erau să-i piardă cei de dinainte) și avem un grad de absorbție de peste 99% pe exercițiul 2014-2020, respectiv 23,9 miliarde euro intrate în România.

Cum stăm azi?

Pentru exercițiul 2021-2027:

- de la zero apeluri am ajuns la 368 de apeluri cu 58% din alocare deja pusa la dispoziția beneficiarilor.

- de la zero valoare contracte la 20 de miliarde euro contractate.

- de la zero plăți făcute la peste 1,4 miliarde euro deja plătite doar pe programele din Coeziune iar până la final de an, valoarea plaților va depăși 2 miliarde euro.

- 1,2 miliarde euro în conturile României iar până la final de an vom primi încă 1,8 miliarde. Asta înseamnă o absorbție de 10% la final de an, de la 4% in prezent si 0% in iunie 2023.”, a mai precizat Câciu.

Europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan a acuzat, miercuri, 25 septembrie, guvernul Ciolacu, că a blocat absorbția de fonduri europene, în contextul în care țara noastră era la o „capacitate record de absorbție”. Acesta a subliniat că singurii bani primiți de România provin din prefinanțări, care se acordă automat la început de ani, fără aportul Guvernului.

