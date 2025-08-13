Un lider PNL acuză social-democrații că fac un joc dublu: „PSD la un moment dat va pune frână reformelor”

Autor: Eugen Porojan
Miercuri, 13 August 2025, ora 12:38
428 citiri
Deputatul PNL Robert Sighiartău acuză PSD de jocuri politice FOTO Facebook /Robert Sighiartau

Condițiile puse de PSD pentru a rămâne în coaliția de guvernare sunt un joc politic, acuză deputatul PNL Robert Sighiartău miercuri, 13 august. Liberarul susține că PSD se va opune reformelor, poate chiar cu privire la pachetul al doilea al Guvernului Bolojan, deoarece acestea duc la reducerea influenței PSD în statul român.

„Tot acest joc pus în scenă de domnul Grindeanu nu face decât să complice, din punctul meu de vedere, situația în coaliție, pentru că nu avem nevoie în acest moment de astfel de jocuri tactice politice”, a transmis deputatul PNL Robert Sighiartău la RFI.

El susține că PSD „și-a construit osatura și coloana vertebrală electorală a dânșilor pe structura statului român și pe multe funcții care sunt în interiorul statului român, la companii de stat, la agenții, în ministere și așa mai departe. Odată reduse aceste structuri, odată reformate, e clar că PSD pierde din această influență și atunci există această zbatere”.

„Cred că de acum încolo, odată cu pachetul II, trebuie să se intre într-un alt regim de lucru, pentru că și așa voi vedea sau voi avea surpriza să văd că PSD la un moment dat va pune frână acestor reforme. Știu sigur acest lucru, pentru că PSD este strâns legat de foarte multe din aceste sinecuri și de aceste companii de stat”, a mai spus deputatul PNL.

Robert Sighiartău i-a acuzat pe social-democrați că „fac un joc politic, pentru că vor să fie și la Putere și în Opoziție, este ceea ce PSD a mai făcut până acum la guvernare și încearcă și acum să o facă, cu Ilie Bolojan premier”.

Condițiile PSD pentru a rămâne în coaliție sunt:

  • adoptarea cât mai rapidă, prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, a unui pachet care să includă eliminarea privilegiilor, inclusiv a pensiilor speciale;
  • organizarea în coaliția cu PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale a unei zile de discuții despre o rectificare bugetară care să permită continuarea investițiilor din programul „Anghel Saligny”.

