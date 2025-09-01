PSD amenință cu ieșirea de la guvernare. Paul Stănescu: „Este doar o chestiune de timp”. Ce spune liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu

Autor: Mihai Diac
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 17:07
Paul Stănescu, secretarul general al PSD - FOTO: Hepta

Paul Stănescu, secretarul general al PSD, le-ar transmis colegilor de partid, în cadrul unei ședințe, că „este doar o chestiune de timp” până când PSD iese de la guvernare.

Declarația lui Stănescu, unul dintre cei mai influenți lideri PSD, a fost dezvăluită de surse citate de Digi 24, la data de 1 septembrie 2025.

Într-o ședință a conducerii PSD, Stănescu le-ar fi explicat colegilor din partid că, în momentul în care "se umple paharul", PSD ar trebui să ia o decizie radicală, făcând referire la disensiunile din interiorul coaliției de guvernare pe tema administrației publice și pe tema intențiilor premierului Bolojan de reducere a numărului de angajați. „Este doar o chestiune de timp până când PSD iese de la guvernare. Atunci când se va umple paharul, va trebui să luăm o decizie radicală”, a spus Paul Stănescu, secretarul general al PSD, la ședința de la Senat.

Pe de altă parte, în aceeași zi, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a dezmințit ideea că PSD ar calcula să se retragă din coaliția de guvernare și a refuzat să comenteze declarația atribuită lui Paul Stănescu. „Vă rog să-l întrebați pe dânsul. Eu v-am spus ca președinte și ca statut cum se iau astfel de decizii. În momentul în care am decis aproape 5000 de oameni să facem parte din această coaliție de guvernare, în același for de conducere luăm astfel de decizii, dacă vor fi schimbări. Deocamdată nu este vorba de așa ceva”, a declarat Grindeanu la finalul ședinței PSD.

"N-a spus PSD așa ceva. Am fost în acea ședință, am spus cum se iau deciziile - prin consultarea bazei partidului, 5000 de oameni. Dacă cumva vom lua o altă decizie, o vom face în același mod", a explicat Sorin Grindeanu, în fața jurnaliștilor.

