”PSD e în declin și legea nu-i egală pentru toți”. Concluziile unui politolog după retragerea lui Titus Corlățean din cursa pentru șefia social-democraților

Autor: Eugen Porojan
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 10:35
804 citiri
Senatorul Titus Corlățean, retras din cursa pentru conducerea PSD FOTO Facebook/Titus Corlățean

Retragerea lui Titus Corlățean din cursa pentru șefia partidului pune în dificultate PSD, care are doar un singur candidat pentru funcție la Congresul din 7 noiembrie. Politologul Cristian Prea a identificat și o altă problemă a PSD, faptul că „legea nu-i egală pentru toți”. El a discutat marți, 14 octombrie, și decizia ÎCCJ de achitare a fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu.

Anunțul retragerii senatorului Titus Corlățean din cursa pentru șefia PSD transformă practic congresul partidului într-o formalitate de reconfirmare a actualei conduceri, preluată interimar de Sorin Grindeanu după demisia lui Marcel Ciolacu.

„Nu știu care e vestea mai bună pentru PSD: că Titus Corlățean nu-l mai înfruntă pe Sorin Grindeanu în cursa pentru președinția partidului sau că Nicolae Bănicioiu a fost achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce DNA descoperise că fostul ministru a luat mită 800 de mii de euro?”, a scris Cristian Preda pe Facebook.

Fostul ministrul PSD al Sănătății și al Tineretului și Sportului, Nicolae Bănicioiu, a fost achitat definitiv luni, 13 octombrie, de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru luare de mită şi trafic de influenţă, într-un dosar în care a fost acuzat de DNA că a primit aproape 800.000 de euro mită de la doi oameni de afaceri (Dorin Cocoș și Mihaela Irimescu), în legătură cu numirea unor manageri de spital şi derularea unor contracte din bani publici.

„Ce e sigur este că, pentru cetățenii români, cele două vești confirmă că PSD e în declin și că legea nu-i egală pentru toți”, a comentat Cristian Preda.

#PSD, #titus corlatean, #Congres PSD, #Nicolae Banicioiu, #ICCJ, #Cristian Preda , #PSD
