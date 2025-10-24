Rivalitățile din interiorul PSD. De ce s-a răzgândit Daniel Băluță în privința candidaturii la București. „Această competiție va fi strânsă”

După ce coaliția de guvernare a decis în sfârșit data alegerilor pentru alegerile parțiale pentru Primăria București (7 decembrie 2025), partidele au intrat într-un proces de selecție a candidaților pe care îi vor acorda în cursă peste mai puțin de două luni. Dacă la USR și PNL lucrurile par aproape clare, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu fiind principalele variante vehiculate pentru a prelua această sarcină, la PSD bătălia internă încă se desfășoară.

Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat că selecția candidatului din partea PSD se va face pe baza sondajelor realizate de partid, considerând că atât Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, cât și Gabriela Firea, fost primar general, au șanse să câștige.

Sondajele de opinie de până acum îl dau pe Daniel Băluță câștigător. Cel mai recent dintre acestea, realizat de CURS, îl cotează la 25%. Gabriela Firea nu a apărut până acum în niciunul dintre sondaje, însă rezultatul obținut la alegerile locale din 2024 ar putea fi în dezavantajul ei în procesul de numire a candidatului PSD.

În ceea ce-l privește pe Daniel Băluță, se poate observa o schimbare radicală de atitudine cu privire la candidatura la Capitală. În urmă cu aproximativ două luni, primarul Sectorului 4 anunța pe rețelele de socializare că nu va candida anul acesta, ci la alegerile din 2028, motivând că are „foarte multe” proiecte pe care vrea să le termine.

Miercuri, edilul a declarat că „cel mai probabil va candida”, dacă partidul „va fi de acord”. El a apreciat că în următoarele 7-10 zile aceste lucruri vor fi clarificate și PSD va putea să anunțe oficial candidatul la Primăria Capitalei.

Schimbarea atitudinii lui Băluță se poate explica în contextul în care tensiunile din interiorul PSD s-au disipat, momentan, după ce data congresului a fost stabilită, iar competiția internă pentru șefia partidului a dispărut, fapt pe care îl subliniază și consultantul politic Adrian Zăbavă.

„Au existat discuții, în contextul desfășurării congresului PSD, cu privire la faptul că Daniel Băluță nu ar fi în aceeași tabără cu Sorin Grindeanu și că un Băluță legitimat prin vot în fruntea Primărie Capitalei ar deveni clar o problemă pentru oricine ar fi fost președintele partidului, inclusiv Grindeanu. Asta dacă nu ar fi fost el președintele partidului, dacă între timp ar fi fost primarul Capitalei”, spune Zăbavă.

Consultantul subliniază că la momentul în care primarul Sectorului 4 a declarat că nu va candida în acest an, nu se știa că viitorul congres al PSD va avea loc, fiind încă sub semnul întrebării. Astfel, stabilirea congresului a rezolvat toate problemele, de la altitudinea la guvernare, la data alegerilor și desemnarea candidatului social-democrat.

„Au anunțat că vor desemna candidatul după ce se vor uita la sondaje. La cum arată lucrurile astăzi, Băluță cred că are un avantaj în fața Gabrielei Firea, adică Firea nu cred că poate câștiga, dar Daniel Băluță o poate face”, spune acesta.

Adrian Zăbavă precizează că sondajele nu surprind faptul că nu avem un candidat al bazinului suveranist sau al AUR, iar lucrul acesta poate influența foarte mult votul, în contextul în care bazinul acesta, în București, este mare. „În funcție de cine va capitaliza acesta bazin, va depinde foarte mult rezultatul votului.”

„Rezultatul final, indiferent dacă un câștigător ar fi din tabăra puterii, coaliției și rezultatul acesta ar fi influențat de cine și cum capitalizează bazinul respectiv. Ce vreau să spun este că această competiție va fi strânsă, se va câștiga, teoretic, cu procente mici. Este foarte greu de crezut că într-o lună și un pic lucrurile se pot polariza atât de mult încât unii candidați cu șanse astăzi să nu mai aibă șanse și altora să le crească șansele foarte mult, să devină o cursă în doi. Este foarte greu de crezut”, mai spune analistul.

Candidaturile care vor veni dinspre zona suveranistă vor fi „decisive”, în opinia consultantului politic Adrian Zăbavă.

„Băluță pare că are șanse mai multe, dar cred că situația asta poate fi influențată și de cum va fi capitalizat bazinul suveranist de către posibilii candidați de acolo”, mai spune el.

Zăbavă evidențiază faptul că este foarte greu să creezi miză pentru niște alegeri parțiale care nici măcar nu au loc la comun cu primăriile de sector sau cu orice alt scrutin, iar teoretic vom avea o prezență mică la vot.

„Nu știm care intre bazine este mai mobilizat într-un astfel de scenariu. Rețelele de partid în București sunt la minimul influenței lor. În consecință, teorema conform căreia prezența mică favorizează partidele cu structuri puternice nu cred că este neapărat valabilă pentru scrutinul de față”, adaugă acesta.

Consultantul ține însă să precizeze că a trecut foarte puțin timp de la un eveniment cu potențial disruptiv social și politic, respectiv explozia din Rahova, iar în funcție de lucrurile pe care le vom mai afla despre acest caz, inclusiv competiția de la București ar putea fi influențată.

