Scandal și reproșuri în ședința PSD. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise. "Liderii noștri cred că sunt ținuți în menghină în Coaliție"

Ședința conducerii PSD de luni dimineață, 11 august, a fost tensionată, spun surse din partid. Liderii din teritoriu au reproșat conducerii centrale că partidul nu este suficient de bine reprezentat în Coaliția de guvernare. Aceleași surse dezvăluie că, în cele 3 ore de discuții, s-a ridicat vocea și s-au făcut reproșuri, în multe rânduri, la adresa liderilor care participă la discuțiile din Coaliție sau a celor care fac parte din Guvern.

Cele mai multe nemulțumiri au venit, se pare, de la șefii de Consilii Județene. Aceștia sunt furioși din cauza reformei administrative propusă de ministerul Dezvoltării, care va duce la concedieri în administrația locală, precum și la oprirea investițiilor din programul Anghel Saligny, relatează antena3.ro.

Șefii de Consilii Județene au cerut, înainte de o reformă a administrației, tăierea „privilegiilor” de la centru. Ulterior, liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat că PSD nu va mai participa la ședințele de Coaliție până ce nu va fi adoptat un pachet care „taie privilegiile”.

„A fost o ședință cu tensiune. De peste tot am auzit strigăte de revoltă, de supărare pentru că există o mare presiune. Oamenii zic că lucrurile nu merg bine. Că până acum s-au luat măsuri care afectează viața românilor de zi cu zi și nimeni nu s-a atins de multinaționale, că în timp ce mergem cu bani pentru proiecte de interes național, oprim proiecte de interes local, adică cele pe Anghel Saligny”, a declarat președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea.

„Liderii noștri cred că sunt ținuți în menghină, de acceptați tot ce vor ceilalți din coaliția de guvernare”, ar fi reproșat unul dintre lideri, potrivit acelorași surse ale antena3.ro.

Revoltat că guvernul nu oferă suficient ajutor pentru autoritățile județene, președintele CJ Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, ar fi spus că „mai bine desființăm CJ-urile că suntem degeaba”.

Discuția tensionată ar fi pornit de la situația din județul Suceava, unde președintele CJ, Gheorghe Șoldan, ar fi reproșat Guvernului că nu a deblocat ajutor financiar pentru sinistrații de la inundații.

„De trei zile banii pe motorină stau în Guvern și Neacșu stă în vacanțe în loc să se ocupe de criza de la Broșteni”, ar fi reproșat Șoldan, spun sursele citate.

„Au ridicat alți colegi vocea. A ridicat vocea domnul Șoldan. De ce? Pentru că a fost lăsat de unul singur de către guvernul de la București să gestioneze situația de criză de la Broșteni cu resurse locale. În problema de la Suceava, Guvernul României lasă celelalte CJ-uri să strângă bani să ajutăm noi situația de la Suceava. Păi Guvernul României nu ăsta e rolul lui? Să scoată bani din fonduri de rezervă și să ajute oamenii de la Broșteni de acolo”, a explicat Gabriel Zetea, la Antena 3 CNN.

„A fost o discuție mai apăsat. Nu am ridicat vocea la vicepremierul Marian Neacșu, pentru că nu are nicio vină dumnealui. (...) Mi-am spus punctul de vedere pentru că Guvernul a lăsat peste 2.000 de sinistrați singuri. Nu neapărat că am ridicat vocea, ci am apăsat-o puțin mai tare să fiu mai bine înțeles”, a explicat Gheorghe Șoldan, pentru sursa citată.

Tot pe ton ridicat s-a vorbit și despre reforma administrativă.

„Și domnul Neacșu și domnul Ciolacu, cu toții ne-au spus că se va întâmpla bătălia împotriva privilegiilor și n-am făcut această bătălie, am tot amânat-o. Privilegiile sunt la București, nu sunt la nivel local. Ani de zile am fost duși cu zăhărelul. Nu mai acceptăm ca cei de la București să ne tot aburească. Tăiem de la funcționărimia măruntă din județele țării, dar nu ne luăm de aia care câștigă zeci de mii de euro”, a mai declarat Gabriel Zetea.

