Se pregătește PSD să iasă la guvernare, după scandalul cu USR cauzat de înmormântarea lui Iliescu? Social-democrații, decizie „în raport cu continuarea colaborării guvernamentale”

Sorin Grindeanu a transmis că nu va mai participa la sedintele coaliției FOTO Hepta

După ce PSD nu a mai participat la ședința coaliției de miercuri, 6 august, pe motiv că USR a cerut ca fostul președinte Ion Iliescu, implicat în dosarul Revoluției din 1989 și al mineriadelor din 1990, să nu primească funeralii de stat, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, anunță ședință în partid.

Grindeanu spune că reuniunea Biroului Permanent Național al PSD de luni „are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului”.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.

În opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului.

Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică. Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională.

Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică.

PSD rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcții politice durabile”, a transmis Sorin Grindeanu.

Ședința coaliției de miercuri, 6 august, ora 11, a fost amânată în condițiile în care social-democrații au anunțat că refuză participarea, potrivit unei poziții oficiale a PSD transmisă presei.

„Având în vedere atitudinea total lipsită de respect, decență și umanitate față de primul președinte al României democratice, pe care au afișat-o cei din USR - inclusiv prin încercarea de a bloca funeraliile de stat și doliul național - PSD nu va participa la ședința coaliției,” transmite PSD înaintea ședinței de coaliție.

Președintele USR, Dominic Fritz, a propus, în ședința de Guvern de marți, când a încetat din viață Ion Iliescu, să nu fie declarat doliu național pentru fostul președinte. Solicitarea a fost respinsă, iar câteva ore mai târziu, USR a anunțat că niciun reprezentant al partidului nu va fi prezent la funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu.

Mai mulți social-democrați au luat de atunci poziții tranșante față de USR.

