Adrian Streinu Cercel, incorporat de PSD pe listele pentru Senat. Unde ar urma sa candideze directorul de la "Matei Bals"

Streinu Cercel ar urma sa fie propus pe listele intocmite de PSD pentru Bucuresti. Pe primul loc va fi Gabriela Firea , fostul primar general din Capitala.Adrian Streinu-Cercel este un medic si cercetator roman, membru al Academiei de Stiinte Medicale, director al Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" si profesor universitar in cadrul Universitatii Carol Davila. A absolvit Facultatea de Medicina din Bucuresti in anul 1982 si a inceput sa lucreze in cadrul institutului de boli infectioase din Bucuresti dupa rezidentiat, in 1984.Streinu-Cercel a fost secretar de stat in Guvernul Emil Boc , intre 6 octombrie - 3 noiembrie 2009 si 19 noiembrie 2010 - 23 mai 2012. A fost declarat de doua ori incompatibil de ANI , pentru pozitiile detinute in cadrul Guvernului si al UMF in paralel cu pozitia de director de spital.In timpul pandemiei de coronavirus din 2020 a ocupat functia de presedinte al Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al COVID-19 din cadrul Ministerului Sanatatii intre 6 aprilie si 23 aprilie, fiind demis in urma aparitiei in presa al unui plan de lupta impotriva epidemiei care prevedea carantinarea separata de familii a persoanelor de peste 65 de ani.Strainu Cercel este al doilea medic de pe listele PSD, dupa ce Marcel Ciolacu a anuntat ca Alexandru Rafila s-a alaturat echipei de candidati la alegerile parlamentare.Premierul Ludovic Orban a comentat joi, 15 octombrie intrarea in PSD a medicului Alexandru Rafia si a precizat ca nu s-a schimbat nimic in partidul care a ramas "retrograd", pentru ca "cu o floare nu se face primavara"."S-a schimbat cu ceva PSD? Cu o floare nu se face primavara", a afirmat, joi seara, la Digi 24, premierul Ludovic Orban, intrebat despre intrarea in PSD a lui Alexandru Rafila.Premierul a precizat ca nu cunoaste abilitatile politice ale medicului Rafila, dar "locul domnului Rafila nu este in PSD".Orban a mai afirmat ca Alexandru Rafila reprezinta Romania in OMS si face parte din grupul expertilor care fac recomandari pentru limitarea pandemiei: "In fond, e decizia fiecarui om, oamenii vor judeca, in fond PSD ramane un partid retrograd".