Marian Preda, rectorul Universitatii Bucuresti: Rectorii nu pot avea mandate nelimitate. Amendamentul incalca principiile democratiei

In acest context, rectorul Universitatii Bucuresti Marian Preda s-a declarat in dezacord cu acest amendament care ar incalca principiile democratiei, fiind adoptat fara consultare publica.In declaratia publica postata pe site-ul Universitatii Bucuresti , Marian Preda mai precizeaza ca "Orice modificare legislativa cu impact national trebuie precedata de o dezbatere serioasa cu toti actorii si cu toate comunitatile profesionale relevante. Consider ca modificarile succesive ale Legii Educatiei Nationale, fara consultarea comunitatilor academice din universitati, a devenit in ultimii ani o practica ce trebuie sa inceteze. Fundamentarea deciziilor pe consultarea cu societatea este nu doar o conditie a legislatiei europene pe care Romania, in calitate de membru, trebuie sa o respecte, ci si o regula esentiala a oricarei democratii reale".Mai mult, rectorul UB considera ca, pentru a evita derapajele antidemocratice, "orice functie de conducere aleasa prin vot trebuie ocupata pentru o perioada limitata de timp, asa cum ne demonstreaza atat teoriile democratice, cat, mai ales, practicile incalcarii acestui principiu care au condus la autoritarism, abuzuri si dictaturi".De asemenea, in declaratia publica se mai arata ca UB "a integrat principiul mandatelor limitate ale rectorului in Carta sa. Articolul 120, Alineatul 3 din Carta spune foarte clar ca nimeni nu poate ocupa functia de rector mai mult de 8 ani, indiferent de perioada mandatelor, de intreruperi sau de circumstantele acestora.In orice institutie, autoritatea si puterea care ii sunt transferate conducatorului prin votul majoritatii trebuie sa fie exercitate nemijlocit pe o perioada limitata de timp, dupa care acesta este obligat sa restituie comunitatii puterea primita, pentru a putea fi apoi transferata mai departe urmatorului lider".Preda mai considera ca "Sper ca societatea romaneasca s-a maturizat suficient pentru a reactiona ferm in fata unor asemenea derapaje. Am incredere ca principiul care conduce la limitarea numarului de mandate pentru cea mai inalta functie in stat, alaturi de reactia societatii romanesti, vor fi fundamentele pe baza carora Presedintele Romaniei va actiona pentru a respinge aceste masuri antidemocratice."Marian Preda este rectorul Universitatii Bucuresti din decembrie anul trecut, succedandu-i lui Mircea Dumitru care a avut doua mandate de rector.De asemenea, presedintele Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania, Serban Onita, ii cere sefului statului sa nu promulge modificarea a Legii Educatiei.