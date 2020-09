Autoturismele cu maximum 9 locuri vor putea fi utilizate pentru transportul in regim de taxi, proiect de lege adoptat de Senat

Propunere legislativa a PSD modifica si completeaza Legea.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere.Astfel definitia cuvantului taxi din actul normativ este modificata si inseamna "autovehicul din categoria autoturisme cu pana la maximum 9 locuri, inclusiv locul conducatorului auto, sau autovehicul de transport de marfuri cu o masa maxima totala autorizata care nu depaseste 3,5 tone, care, pe baza autorizatiei taxi, poate executa transport de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi", potrivit proiectului de lege adoptat luni de senatori.Initiatorii sunt senatorii PSD Daniel Butunoi, Dan Manoliu, Gheorghe Marin si Vasilica Toma."Serviciile de taxi sunt asimilate serviciilor de transport. Pentru asigurarea unui regim concurential echilibrat si stabilirea in regim nediscriminatoriu a modurilor de transport utilizate pentru transportul de persoane in mediul urban, trebuie eliminata discriminata si ingradirea accesului la piata transportului in reigm de taxi a posesorilor de autovehicule care se incadreaza in definitia autoturismului asa cum este aceasta stabilita de Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Mai exact, trebuie ca activitatea de transport in regim de taxi sa poata fi efectuata cu orice autovehicul care se incadreaza in definitia autoturismului, asa cum este aceasta stabilita de O.G. nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare", argumenteaza initiatorii in expunerea de motive a proiectului.Acestia mai sustin ca "aceasta modificare e necesara pentru a da posibilitatea organelor de control sa eficientizeze actiunile de depistare si sanctionare a activitatilor ilegale de transport public de persoane, contra cost, efectuate cu autoturisme".Propunerea legislativa a fost adoptata de Senat, in calitate de prim for sesizat, decizionala fiind Camera Deputatilor.