Avertisment din PSD: Alegerea primarilor in doua tururi nu are niciun fel de sorti de izbanda

Vicepresedintele social-democrat al Senatului, Ioan Chelaru, sustine ca solicitarea PNL privind adoptarea unei ordonante de urgenta pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin "nu are niciun fel de sorti de izbanda", fiind mai degraba o initiativa "cu un evident caracter electoral".

"Dupa parerea mea, in solicitarea liberalilor se poate gasi o justificare de campanie electorala in sensul in care doresc sa arate celor care vor candida din partea PNL ca se zbat, pana in ultimul moment, pentru ca in campania electorala sa se aplice o alta lege electorala care, in momentul de fata, nu exista. (...)

Eu pot sa inteleg ca strategie politica ca se incearca un lucru de genul asta. Sub aspect legal si legislativ insa este o imposibilitate ceea ce se cere si nu cred ca Guvernul actual isi va permite sa vina cu OUG, in an electoral, pe modificare de legislatie electorala. De asta spun ca solicitarea mi se pare cu un evident caracter electoral si, din punctul meu de vedere, ea nu are niciun fel de sorti de izbanda, in niciun caz", a declarat Chelaru marti.

El a amintit ca toate legile electorale au fost elaborate in Parlament de o comisie speciala, in care si PNL a fost reprezentat.

"Asa cum bine stiti, toate legile electorale au fost elaborate de o echipa complexa, multipartita, in care toate partidele politice au fost reprezentate si care pentru fiecare tip de alegeri - si pentru locale si pentru parlamentare si pentru prezidentiale - au ajuns la un acord si au prezentat Parlamentului cate un proiect pentru fiecare pact. Colegii liberali au votat, si in comisie si dupa aceea in plen, alegerea primarilor, presedintilor de consilii judetene dintr-un singur tur", a explicat social-democratul.

Senatorul PSD a punctat ca, in opinia sa, reactia premierului Dacian Ciolos referitoare la solicitarea liberalilor a fost una "de bun-simt".

"Premierul a reactionat cu bun-simt si spus: 'Domnule, ati dezbatut un an de zile legile electorale, ati stabilit impreuna care va fi legislatia pentru urmatoarele alegeri, in preajma alegerilor - mai avem cinci luni pana la alegeri - veniti si cereti modificarea legii, ceea ce nu se poate'.

Ei (PNL - n.red.) au o problema mare cu primarii. Primarii lor, cei care sunt in functie, ca si ai nostri de altfel, sunt avantajati de alegeri intr-un singur tur, insa cei de la ei care vor sa candideze si au primari in functie contracandidati au sansele foarte mici. Atunci, ca sa ii stimuleze un pic pe oameni sa intre in batalie electorala cu primari in functie, le arata ca ei lupta pana in ultimul moment pentru vot in doua tururi. Eu cred ca aceasta este ratiunea pentru care au redeschis, in acest moment, in spatiul public, o problema deja inchisa", a opinat Ioan Chelaru.

Biroul Politic National al PNL a decis, luni, sa-i inainteze premierului o propunere in sensul aprobarii printr-o ordonanta de urgenta a prevederii privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.

Premierul Dacian Ciolos a afirmat, marti, referindu-se la solicitarea PNL, ca nu este democratic ca o lege adoptata de Parlament sa fie modificata de Guvern prin OUG.