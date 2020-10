Baronul Marian Oprisan, pe primul loc al listei PSD Vrancea pentru Senat. Urmeaza validarea in Consiliul Politic National

Recent, liderul PSD Marcel Ciolacu a fost in Vrancea unde a lasat sa se inteleaga ca nu il va sustine pe Marian Oprisan pentru a candida la Parlament. Oprisan nu s-a lasat intimidat si a organizat un veritabil puci. El nu a tinut cont de deciziile sefului sau de partid si, desi nu mai este liderul organizatiei locale, a convocat o sedinta si s-a pus in fruntea listei candidatilor pentru Senat.In plus, la sedinta a fost votat "in unanimitate" si un lider nou al organizatiei PSD Vrancea, desi Marcel Ciolacu, presedintele partidului, il desemnase marti pe Angel Tilvar la conducerea filialei judetene. Acesta a fost insa revocat din functie si inlocuit cu un altul, Vasile Carnariu."Aproximativ 90 de membri din cadrul Consiliului Politic Judetean al PSD Vrancea au solicitat convocarea sedintei, pe semnatura. Sedinta este absolut legala si statutara. Marian Oprisan nu a fost unul dintre cei care au convocat sedinta de astazi, sedinta pe care eu am condus-o", a declarat vicepresedintele PSD Vrancea, deputatul Nicusor Halici.La Senat, lista este deschisa de Marian Oprisan, care, potrivit comunicatului de presa al PSD Vrancea, a fost propus in unanimitate de membrii Consiliului Politic Judetean, urmatorii pe lista fiind Dumitrescu Cristian Sorin, Mihai Nedelcu si Cristina Nedelcu.La Camera Deputatilor, pe primul loc pe lista a fost desemnat de catre Consiliului Politic Judetean Nicusor Halici, urmat de Elena Stoica , Laurentiu Daniel Marin, Vasile Carnariu Vasile, George Claudiu Nica, Doru Geany Balan si Aurel Selaru.Listele de candidaturi vor fi depuse la sediul central al Partidului Social Democrat, pentru a fi semnate de presedintele PSD Marcel Ciolacu, se mentioneaza in comunicat.Totodata, potrivit comunicatului de presa al PSD Vrancea, pe ordinea de zi au mai fost incluse si alte proiecte de hotarari, care au fost adoptate cu unanimitate de voturi. Printre acestea, dizolvarea organizatiei municipale Adjud, a organizatiei orasenesti Panciu, revocarea din functia de vicepresedinte al Organizatiei PSD Vrancea a lui Angel Talvar si din functia de secretar general al Organizatiei PSD Vrancea a lui Dragos Barladeanu.