Cine este Leonardo Badea, finantistul propus de PSD pentru sefia Guvernului. Drumul de la Universitatea "Valahia" din Targoviste la Banca Nationala a Romaniei, facilitat de PSD

Potrivit CV-ului sau, profesorul Leonardo Badea, in prezent membru al Consiliului de administratie si viceguvernator BNR, este licentiat in economie la Universitatea "Valahia" din Targoviste, unde din anul 2000 isi incepe cariera academica. In primii doi ani este asistent universitar, apoi lector universitar, intre aceiasi ani 2000-2002, pentru ca apoi, pana in anul 2008 sa ocupe functia de Secretar Stiintific al aceleiasi facultati. Intre timp, in anul 2005, obtine si titlul de doctor in economie la Academia de Studii Economice.Dupa anul 2008, devine decan al Facultatii de Stiinte Economice Universitatea "Valahia" din Targoviste, functie pe care ocupa pana in anul 2012, cand devine prorector al intregii universitati.Din anul 2012 isi incepe cariera politica, fiind ales senator de Dambovita in 2012 din partea PSD (pe listele USL) perioada in care ocupa functia de Secretar al Comisiei pentru buget, activitate bancara si piata de capital Parlamenul Romaniei. Patru ani mai tarziu, este ales deputat tot de Dambovita, si considerat un apropiat al fostului presedinte al PSD, Liviu Dragnea , este numit presedintele Comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor.Mandatul sau de deputat este insa unul extrem de scurt, de doar sase luni, acesta fiind numit in 2017 presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, functie renumerata cu circa 15.000 de euro lunar.Doi ani mai tarziu, acesta demisioneaza de la sefia ASF, o demisie ce vine in contextul in care protectorul sau politic, Adrian Tutuianu , este dat afara din PSD de Liviu Dragnea si ajunge la ProRomania, potrivit Adevarul.ro . Totusi, cu sprijinul PSD, acesta este numit in toamna anului trecut in pozitia de viceguvernator al BNR, functie renumerata cu peste 10.000 de euro lunar.In CV-ul sau sunt enumerate nu mai putin de 15 premii si diplome de onoare primite, dintre care mentionam: "Diploma de onoare si distinctia "Profesionistul anului 2018" pentru promovarea imaginii organizatiilor profesionale ale economistilor din Romania si pentru implicarea si deschiderea profesionala in relansarea pietei de capital", acordata de Asociatia Generala a Economistilor din Romania in 2019 sau "Diploma de apreciere pentru contributia la "Enabling the business of agriculture 2019" acordata de Grupul Bancii Mondiale, 2019.