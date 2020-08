Comisia de Munca a Senatului a respins ordonanta pentru majorarea cu 20% a alocatiilor pentru copii incepand cu luna august

Ordonanta a fost respinsa cu voturile PSD , in timp ce cei de la USR si UDMR s-au abtinut, conform G4media.Raportul de respingere va intra in plenul Senatului, urmand sa ajunga ulterior si in Camera Deputatilor, for decizional.PSD a respins OUG propus de Guvern pentru ca nu este de acord cu cresterea etapizata a alocatilor, ci social-democratii doresc dublarea, asa cum prevede lege adoptata la initiativa PSD la finalul anului trecut.Legea de dublare a alocatiilor trebuia sa intre in vigoare inca din luna ianuarie 2020, dar a fost amanata prin ordonanta de urgenta de Guvernul Orban, care a sustinut ca bugetul nu permite o cheltuiala suplimentara de sase miliarde de lei, atat cat costa dublarea alocatiilor de la 150 la 300 de lei pe luna.Pe 15 iulie, Curtea Constitutionala a respins, cu unanimitate de voturi, amanarea dublarii alocatiilor copiilor, asa ca pe 29 iulie, Guvernul a emis o ordonanta care sa prevada cresterea etapizata.