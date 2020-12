Declaratiile controversate ale lui Streinu Cercel, unul dintre primii vaccinati din Romania: "Acest virus este de 10 ori mai slab decat virusul gripal"

Poetul Radu Vancu a facut o scurta lista cu declaratiile lui Streinu Cercel."Citesc ca dl Streinu Cercel este printre primii vaccinati. Foarte frumos, foarte responsabil. Merita din plin: sa ne amintim, inca o data, despre eroica lui lupta pentru sanatatea publica in Romania.Ranitii de la Colectiv nu au infectii nosocomiale. E o greseala de traducere. - 8 decembrie 2015Moda asta, ca facem teste dimineata, la pranz si seara, bombardam camerele de garda cu zeci de pacienti, sute de pacienti, este o aiureala. - 24.01.2020Acest virus este de 10 ori mai slab decat virusul gripal. - 27.01.2020China e mare, sa faceti specificatia ca acest focar, la nivelul Hubei, cu circa 11 milioane de locuitori , e un punctisor pe harta Chinei. Inseamna ca riscul ca un astfel de caz sa ajunga in Romania e substantial redus. - 27.01.2020Pentru cei de peste 65 de ani - tinuti SINGURI/CU PERSOANE DE ACEEASI VARSTA, IZOLATE LA FEL in aceeasi casa - indiferent cum se cheama conceptul 'casa' - februarie 2020Alcoolul sanitar nu este bun, nu foloseste la nimic. Spirtul medicinal nu e bun. Substantele care sunt pe baza de alcool, dar sunt speciale, care sa fie biocide. Spirtul nu este biocid. - 13.03.2020Dupa ce se termina bolesnita asta, pandemia, or sa vina altii sa ne traga de maneca: 'Dar cum ati realizat voi achizitiile?'. Aici trebuie scos un cadru normativ cat se poate de clar, care sa stipuleze foarte clar ca nimeni nu va avea voie sa se atinga de noi in viitor. - 27.03.2020", a scris acesta pe pagina sa de Facebook Adrian Streinu Cercel, seful Institutului "Matei Bals" din Bucuresti , a fost printre primele persoane care s-au vaccinat impotriva coronavirus, duminica dimineata.Acesta a declarat ca vaccinul "nu doare deloc" si ca este "super", explicand si componenta tratamentului anti-COVID: "O gramajoara de grasime cu o particica de ARN in mijloc".Streinu Cercel si-a laudat echipa din "Matei Bals" spunand ca medicii si asistentele din unitatea spitaliceasca au facut "o treaba extraordinara". Cercel a declarat ca lumea a inteles ca virusul este "o nenorocire" si nu se pune problema de a convinge pe cineva despre importanta vaccinarii:"Nu doare deloc. Fetele de la "Bals" au mana foarte usoara. Echipa din "Matei Bals" e superba, vreau sa multumesc tuturor pentru ca au facut o treaba extraordinara in aceasta pandemie. A fost o munca enorma, titanica, 24 din 24, 7 din 7. Lumea a inteles ca acest virus este o nenorocire si singura modalitate de a scapa. Nici nu se pune problema de a convinge pe cineva. Daca oamenii inteleg ca vaccinul ii salveaza bine, daca nu, nu. Daca lumea nu intelege ca din acest virus se moare, e problema lor. Atat de simplu este", a declarat Cercel duminica dimineata, dupa ce s-a vaccinat impotriva COVID-19.CITESTE SI: