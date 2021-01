Firea anunta ca isi doreste depunerea unei motiuni de cenzura si ca va vota in partid in acest sens

Intrebata miercuri seara, intr-o emisiune televizata, daca PSD intentioneaza introducerea unei motiuni de cenzura dupa luna februarie, senatorul social-democrat Gabriela Firea a precizat ca, personal, sustine acest demers."Eu imi doresc (introducerea unei motiuni de cenzura - n.r.). Nu as vrea sa spun eu acum, sa anticipez ceea ce se va decide in cadrul Comitetului Politic National, dar sunt convinsa ca ceilalti presedinti de organizatii din tara vor fi de acord cu un astfel de demers. Nu de alta, dar sa stiti ca o motiune in sine este chiar bugetul, daca bugetul cade in Parlament, Guvernul trebuie sa plece acasa. Deci primul examen al Cabinetului PNL USR PLUS este ajungerea bugetului in Parlament", a declarat Gabriela Firea, la Antena 3.Aceasta a afirmat ca in discutiile din interiorul PSD va vota pentru introducerea unei motiuni de cenzura. "Daca se va propune acest lucru, categoric voi vota pentru", a precizat prim-vicepresedintele PSD.Gabriela Firea a mentionat ca toate actiunile PSD sunt subscrise ideii de a apara "agenda cetateanului" si ca PSD doreste " opozitie pe argumente, nu doar pe metafore si doar lupta pe Facebook ".