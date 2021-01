Fosta senatoare PSD care l-a numit pe Iohannis "un penal cu imunitate absoluta" a fost numita la sefia Inspectoratului Scolar Calarasi

Paturca a fost data afara din PSD pe 1 septembrie 2020, dupa ce nu s-a prezentat, impreuna cu trei colegi de partid, la motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, scrie EduPedu.ro Paturca s-a inscris in PNL a doua zi dupa ce a fost exclusa din PSD, potrivit informatiilor publicate de Digi24 la acea data.Paturca este la baza profesor de finante-contabilitate la Colegiul Economic Calarasi, unde este titluar si preda din 2004. A fost inspector scolar la ISJ Calarasi in perioada septembrie 2013 - iunie 2015, potrivit cv-ului de pe site-ul Senatului.Roxana Paturca a fost aleasa senator de Calarasi in 2016, pe listele PSD. La acea vreme era sefa organizatiei de femei din judet (OFSD Calarasi).Numirea lui Paturca in functia de Inspector general la Calarasi este prima decizie de acest fel aprobata de actualul ministru al Educatiei Sorin Cimpeanu , potrivit informatiilor publicate pana acum. Numirea unui inspector scolar general se face prin ordin semnat de ministru.Paturca a avut o serie de decalaratii acide la adresa Presedintelui Klaus Iohannis . In 2019, de exemplu, intr-un cotidian local spunea despre seful statului ca este "arogant", "un penal cu imunitate absoluta. Stiti prea bine ca a obtinut case prin fals si uz de fals - fapt stabilit definitiv de Justitie. Are zeci de dosare penale (48) deschise pe numele sau si suspendate pe durata mandatului".In campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2019, Roxana Raturca declara despre proiectul "Romania educata" ca "este doar un titlu, fara nicio actiune in plan concret. Este un titlu jignitor, prin care Iohannis ne spune ca nu suntem educati si ca vine el sa ne educe."CITESTE SI: