Fostul senator PSD, Ilie Nita, condamnat la opt ani de inchisoare cu executare

Care sunt acuzatiile din dosar

Magistratii Curtii Supreme s-au pronuntat in dosarul in care fostul senator de Suceava Ilie Nita a fost trimis in judecata de procurorii DNA Suceava pentru evaziune fiscala, fals in declaratii si operatiuni financiare incompatibile cu demnitatea de parlamentar, scrie Adevarul.ro Politicianul a fost condamnat la opt ani de inchisoare si cinci luni cu executare. Decizia poate fi contestata la completul de cinci judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie . Totodata, sotia fostului parlamentar a fost condamnata la 120 de zile amenda pentru declaratii neadevarate.Ilie Nita a mai fost obligat sa plateasca statului despagubiri in valoare totala de 580.341 de lei.Ales senator in 2016 pe listele ALDE Ilie Nita a trecut ulterior la PSD . De-a lungul timpului, politicianul a mai fost membru al Partidului Romania Mare si Partidului National Liberal.Potrivit unui comunicat postat in 2018 pe site-ul DNA, faptele pentru care s-a dispus trimiterea in judecata s-au petrecut in perioada 2009-2017. In calitate de vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava si ulterior senator in Parlamentul Romaniei, Ilie Nita ar fi exercitat in fapt atributiile de control si administrare a unei societati comerciale, desi, potrivit statutului societatii, administrator era o alta persoana."Inculpatul a actionat in aceeasi maniera si dupa intrarea societatii in procedura de insolventa din dispozitia judecatorului sindic, desi prerogativele acestei functii au fost preluate de catre inculpatul Ivanovici Florin, in calitate de lichidator judiciar.In acest context, in perioada 26 aprilie 2013 - 27 septembrie 2017, inculpatul Ivanovici Florin, in calitatea mentionata mai sus, la instigarea inculpatului Nita Ilie, nu si-a indeplinit atributiile de serviciu prevazute de legislatia primara, in sensul ca: nu a condus intreaga activitate a societatii comerciale respective, a tergiversat procedura de insolventa pe o perioada de peste 4 ani, in conditiile in care activul societatii se limita la patru autovehicule, din care trei nefunctionale, procedura nefiind incheiata pana la momentul la care judecatorul sindic a dispus inlocuirea sa cu un alt lichidator judiciar, nu si-a precizat pozitia de a mentine si executa sau de a denunta un contract de parteneriat public privat incheiat anterior intre societatea comerciala respectiva si o unitate administrativ teritoriala, despre existenta caruia avea cunostinta", se arata intr-un comunicat al DNA.Prin aceste operatiuni, lichidatorul judiciar a facilitat continuarea activitatii comerciale de catre Ilie Nita, in numele acelei societati, perioada in care acesta a realizat incasari in cuantum total de 871.518 lei, neevidentiate si nedeclarate organelor fiscale."In aceeasi perioada, inculpatul Nita Ilie, in calitate de administrator al aceleiasi firme, dar si al SC Teona Build SRL Suceava, cu intentie, a ascuns sursa impozabila sau taxabila, pentru activitatea comerciala desfasurata inclusiv in perioada insolventei, pentru care a incasat suma totala de 2.929.664 lei, neevidentiata contabil si nedeclarata organelor fiscale. Aceasta a avut drept consecinta sustragerea de la plata obligatiilor fiscale in cuantum total de 693.289 lei", se mai mentioneaza in comunicatul DNA.CITESTE SI: