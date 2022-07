Ion Vasile a spart usa biroului senatorial, dupa ce i-a fost schimbata yala

Senatorul PSD de Buzau Ion Vasile a spart, sambata, usa de la biroul sau senatorial.

Ion Vasile a spart usa in prezenta politistilor, dupa ce a observat ca yala fusese schimbata, informeaza Mediafax.

Fostul lider al organizatiei judetene a PSD a depus o plangere la Politie impotriva conducerii actuale a formatiunii social-democrate, dupa ce a gasit yala schimbata.

Senatorul PSD Ion Vasile si-a anuntat, luni, demisia din grupul parlamentar al PSD, si a declarat ca ia in calcul sa candideze din nou la sefia filialei judetene.

Se pare ca pentru revocarea lui Ion Vasile s-au facut presiuni din partea mai multor membri ai PSD, care il sustin pe primar.

Revocarea lui Ion Vasile i-a nemultumit pe membrii organizatiei judetene, care il sustin inca pe senator, iar tensiunile s-au transformat in imbranceli, in urma cu o zi. Totul s-a intamplat in prezenta liderului PSD, Victor Ponta, care a incercat sa dea explicatii cu privire la revocarea lui Ion Vasile.