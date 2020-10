Liber la cheltuit bani publici fara limite pentru consultanta si reprezentare juridica. Proiect PSD - PNL, votat in Senat

Proiectul comun PSD PNL abroga restrictiile existente inca din 2012.Propunerea legislativa abroga din OUG 26/2012 articolul care limita posibilitatea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare pentru autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale care au in structura organizatorica personal propriu de specialitate juridica.OUG 26/2012 permitea achizitionarea acestor servicii doar in "situatii temeinic justificate".Practic, daca legea va intra in vigoare, orice minister, primarie sau agentie va putea cheltui orice suma pentru consultanta si servicii juridice, chiar daca are propriul departament juridic. Istoria recenta a aratat ca multe institutii publice au cheltuit sume exorbitante pentru aceste servicii. USR a votat impotriva proiectului. Senatorul George Dirca a explicat votul impotriva al reprezentantilor formatiunii, argumentand ca actul normativ ar ingreuna accesul la justitie . "Mi-e teama ca aceasta propunere legislativa va face ca departamentele juridice din cadrul institutiilor sa dispara si astfel institutiile sa poata risipi bani pe ore de consultanta acordate la preturi exorbitante. Prin astfel de modificari se ingreuneaza accesul la justitie", a afirmat, in plen, George Dirca, citat de Agerpres.Propunerea legislativa, initiata de senatorii PSD Robert Cazanciuc si Radu Preda si PNL - Daniel Fenechiu si Nicoleta Pauliuc, va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.