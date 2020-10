Lista completa a candidatilor PSD Bucuresti pentru Senat. Apropiatii Gabrielei Firea sunt pe locurile eligibile

"Vom ajunge, cu votul romanilor din Bucuresti, in Parlamentul Romaniei. Dorim sa contribuim la schimbarea in bine a tot ceea ce se intampla in Parlament si anume niciodata, dar niciodata, atat Parlamentul si Guvernul sa nu se mai distanteze, sa nu se mai departeze de ceea ce isi doresc romanii, oriunde ar locui acestia", a declarat Gabriela Firea.Astfel, lista de senatori PSD este deschisa de, fostul primar general al Capitalei.Pe locul doi se afla, managerul Institutului "Matei Bals" din Capitala.Acesta este urmat de, fostul primar de la Sectorul 6.Urmatorii pe lista sunt senatorul Daniel-Catalin Zamfir (sotul jurnalistei de la Antena 3, Oana Zamfir) si directorul STB , fost consilier PNL , Alexandru-Hazem Kansou.Pe urmatoarele locuri se afla Florian Daniel Geanta, Adriana Larisa Antipa , Mihail Bogdan Hliza, Mirona Tudor, Ionela Marinescu, Constantin Luca, George Popescu, Razvan-Cristian Zaharia, Ioan Bogdan Danciu, Tasel-Silvica Stan, Valentin-Ion Haita, Ionut Ciprian Botan.