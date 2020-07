LIVETEXT: Discutii aprinse in Comisia Juridica din Senat unde se dezbate proiectului de lege privind carantinarea. Cazanciuc (PSD): "Internarea fortata trebuie sa fie ultima varianta"

Cand s-ar impune internarea fortata?

Exemplele lui Arafat

Bodog: "Sunt tratati cu ciorba"

Senatorul Robert Cazanciuc (PSD) sustine ca e nevoie de un punct de vedere pe procedura si din partea CSM -ului."Sper sa vina in timp util in asa fel incat sa avem un text consolidat, care sa raspunda practicilor europene care arata ca masurile trebuie sa fie luate gradual. Internarea fortata trebuie sa fie ultima varianta.", a declarat parlamentarul.Majoritatea PSD din Comisia Juridica considera ca internarea fortata se poate impune doar de un magistrat, un judecator, masura care este contestata de ministrul Justitie, Catalin Predoiu "Masura de internare fortata este si pentru controlul bolii, pentru a se videca persoana. Ar trebui sa renuntam la implicarea unui magistrat pentru ca altfel se considera ca se incearca zadarnicirea bolii pentru ca vindecarea nu se face cat de repede posibil.", a precizat Predoiu.Secretarul de Stat, Raed Arafat , prezent in cadrul Comisiei, face comparatie intre propunerea guvernului si legislatia europeana. Aduce ca exemplu situatia din Finlanda unde se poate face examinare fortata si bunurile si persoanele pot fi carantinate timp de o luna. Tot in legislatia finlandeza se prevede ca se poate face internare fortata, dar si tratamentul obligatoriu.In, un raport care face referire la COVID-19, se specifica ca in cazul unui test pozitiv, se poate ordona internarea in spital sau carantinarea, in functie de gravitatea cauzei.Legislatia de impunere de internare fortata exista si in, unde persoanele pot fi carantinate daca nu respecta izolarea la domiciliu timp de 14 zile la sosirea in tara.Inexista posibilitatea izolarii fortate, dar in 72 de ore un judecator trebuie sa se pronunte daca persoana ramane in izolare sau nu.Robert Cazanciuc sustine ca izolarea fortata presupune lipsirea de libertate. "As vrea sa stiu daca internarea obligatorie in spital, in statele din UE, se face pentru toate persoanele detectate pozitiv.""Practica e diferita in statele europene. La inceput, unele tari au internat toate cazurile, dupa au impus masuri graduale. Vin pacienti care refuza internarea fiind usor simptomatici, ne luand in seama ca pot avea si alte afectiuni care sa se agreveze.""Nu doctorul Arafat a decis sa bage oameni in spital. Sunt decizile unor medici. Nu eu am decis pe cine sa interneze si pe cine nu.", sustine secretarul de stat."Acum 30 de minute a fost un caz. Covid pozitiv, externat cu simtome usoare, s-a intors cu lipsa de oxigen si se afla in terapie intensiva. Ei se externeaza, nu zic la medici ce probleme au si suna familiile lor la 112 ca situatia s-a agravat. Peste 50% din infectile de covid sunt infectii cauzate de asimptomatici. Pentru ca e pacient, este pozitiv, chiar daca e asimptomatic. Pacientul poate sa transmita familiei si la toti din jurul lor. Ordinul ministrului a stabilit perioada maxima de internare apoi bolnavul pleaca acasa. Riscul este ca il lasi acasa cu simptome usoare, dupa in 2-3 zile e in stop cardiac. Asta e informatia care trebuie sa ajunga la populatie. ", mai precizeaza Raed Arafat.Fostul ministru al Sanatatii, Florian Bodog sustine ca "asimptomaticii sunt tratati cu ciorba"."Medicamentele pe care le primesc, nu sunt autorizate. Sa nu ne jucam cu tratamentul fortat al populatiei. Eu nu sunt jurist, sunt medic.""Nu vorbim doar de COVID-19. Aceasta lege inlocuiasca legislatia actuala. Sunt alte boli unde daca nu ai internat pacientul, ai lansat o bomba biologica in strada. Vorbim de tuberculoza, de exemplu, unde pacientii pot iesi si sa infecteze persoane. Pentru COVID se poate discuta pentru a se face un mecanism ca bolnavul asimptomatic sa stea acasa. Legea trebuie sa ne permita sa luam masuri.", sustine Raed Arafat.