Noi migratii in Senat: Magureanu trece la PSD, iar Badea la PNL

Senatorul independent Cezar Magureanu si-a anuntat marti, in sedinta Senatului, inscrierea in Grupul Parlamentar al PSD.

De asemenea, si presedintele Comisiei pentru Romanii de Pretutindeni, Viorel Riceard Badea, a declarat ca demisioneaza din PDL si ca se va inscrie in Grupul parlamentar al PNL.

Senatorul Cezar Magureanu si-a anuntat in data de 10 aprilie retragerea din grupul parlamentar al UNPR si a anuntat ca va activa ca senator independent. Magureanu a fost ales pe listele PDL.

