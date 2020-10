Nume grele din PSD "executate" pentru alegerile din 6 decembrie. Cine prinde cele trei locuri eligibile la Senat in Bucuresti

Conform surselor din interiorul PSD, lista candidatilor de la Senat va fi deschisa la Bucuresti de Gabriela Firea . Pe locul doi se va afla Gabriel Mutu , fostul primar de la Sectorul 6, fiind urmat de Daniel Zamfir, actual senator PSD si sotul Oanei Stancu, realizator si producator la Antena3. Serban Nicolae se va afla si el pe lista PSD Bucuresti pentru Senat, in schimb doar pe locul patru, loc considerat neeligibil.Urmatorul pe lista este avocatul Gheorghe Piperea, urmat de Robert Cazanciuc . In momentul de fata, PSD are cinci senatori de Bucuresti insa scorul partidului a scazut considerabil fata de alegerile din 2016.Tot conform surselor PSD, Carmen Dan si Liviu Plesoianu nu vor fi aparea pe listele PSD pentru alegerile parlamentare.De asemenea, dupa pierderea alegerilor locale si sefia PSD Vrancea, nici Marian Oprisan nu va fi trecut pe listele PSD pentru parlamentare.Pe lista celor care nu vor mai prinde un mandat de deputat si senator din partea PSD s-ar mai afla Nicolae Badalau, Catalin Radulescu Florin Iordache si Nicolae Bacalbasa.Surse din interiorul PSD arata ca si Viorica Dancila are sanse infime sa prinde un loc eligibil pentru alegerile din 6 decembrie. Fostul premier a fost deja inlocuit in fruntea organizatiei de femei a PSD cu Doina Fedorovici, iar conducerea partidului ar incerca sa elimine de pe locurile eligibile toti membrii care au adus prejudicii de imagine.CITESTE SI: