Senatul dezbate in procedura de urgenta initiativa PSD ce ofera profesorilor stimulente lunare de 2.000 de lei, in timpul starii de alerta si de urgenta

Senatul urmeaza sa decida

Proiectul, cu un impact bugetar semnificativ, ar putea fi adoptat zilele urmatoare si de Camera Deputatilor, forul decizional.Mai exact, profesorii ar urma sa primeasca un stimulent de risc in valoare de 2.000 de lei pe luna in perioada starii de alerta sau de urgenta, potrivit Europa Fm. De asemenea, personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic ar urma sa primeasca 1.500 de lei pe luna.Este vorba despre aproximativ 300 de mii de angajati din sistemul de Educatie care ar urma sa primeasca stimulentul de risc, efortul bugetar pentru aceasta masura urmand sa depaseasca jumatate de miliard de lei pe luna.Proiectul a primit deja raport de admitere din partea comisiei de invatamant a Senatului si aviz de la Comisia de munca, azi fiind programat sa fie supus votului in plenul Senatului.Social-democratii, care au cerut dezbaterea legii in procedura de urgenta, intentioneaza adoptarea sa miercuri si in Camera Deputatilor, care este forul decizional in acest caz.Initiativa PSD vine pe fondul cresterii rapide a deficitului bugetar, prognozat de Consiliul Fiscal la peste 8% din PIB in acest an.Mai mult, social-democratii intentioneaza ca tot saptamana aceasta sa reintroduca in lege majorarea cu 40% a pensiilor, nu doar cu 14% cum a decis guvernul, precum si cresterea salariilor profesorilor de anul acesta, nu de anul viitor.