PSD ar putea pierde majoritatea in ziua motiunii. Doi parlamentari s-au imbolnavit, unul a demisionat, iar altul se afla in autoizolare

"Confirm astfel zvonurile conform carora eu astazi nu voi fi prezenta in Parlamentul Romaniei pentru a vota alaturi de colegii mei pentru motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. In oricare alte conditii, nu cred ca e nevoie sa asigur pe nimeni ca as fi fost acolo. O fractura de mana sau de picior, o raceala mai mult sau mai putin banala sau orice alta problema de acest gen nu m-ar fi oprit sa ajung in Parlament. Altfel spus, in aceeasi zi in care mama a fost confirmata eu am fost testata, iar rezultatul este negativ. Nu am simptome de niciun fel, doar ca legea imi impune sa stau in autoizolare, lucru pe care il voi respecta!", a scris Carmen Dan pe Facebook Ea a precizat ca mama sa a fost testata pozitiv in cursul saptamanii trecute.De asemenea, Catalin Radulescu si Adrian Todor sunt bolnavi, iar Valeriu Steriu si-a dat demisia pentru a merge la ANRE PSD-ul avea 234 de voturi, doar cu un singur vot mai mult pentru a trece motiunea de cenzura.