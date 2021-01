Roxana Paturca, data afara de la sefia ISJ Calarasi, dupa mediatizarea declaratiilor violente la adresa lui Iohannis. Ministrul Educatiei: Mi-am revizuit decizia

Data afara din PSD

Informatia a fost confirmata de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , care a invocat declaratiile "denigratoare" ale acesteia la proiectul Romania Educata. "In momentul in care am aflat de afirmatii denigratoare la adresa proiectului Romania educata, mi-am revizuit decizia", a spus ministrul pentru Edupedu.ro. "Atata vreme cat este vorba despre numiri, deci nu este vorba despre un concurs sau despre un examen, numirile se vor face pe niste criterii. In momentul in care am vazut ca persoana respectiva nu are acelasi obiectiv precum cel pe care l-am declarat, acela de a pune la punct lucrurile in Educatie pornind de la singurul proiect de tara, Romania educata, care a beneficiat de cea mai larga consultare publica, am apreciat ca nu pot continua in echipa. In momentul in care am aflat de afirmatiile denigratoare la adresa proiectului Romania educata mi-am revizuit decizia", a declarat Cimpeanu.Fosta senatoare PSD, Roxana Paturca, si presedinte executiv al filialei PSD Calarasi pana in toamna anului trecut, a fost numita de ministrul Educatiei in postul de inspector scolar general al ISJ Calarasi, potrivit unei note trimisa catre scolile din judet.Paturca a fost data afara din PSD pe 1 septembrie 2020, dupa ce nu s-a prezentat, impreuna cu trei colegi de partid, la motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, scrie EduPedu.ro.Paturca s-a inscris in PNL a doua zi dupa ce a fost exclusa din PSD, potrivit informatiilor publicate de Digi24 la acea data.Paturca este la baza profesor de finante-contabilitate la Colegiul Economic Calarasi, unde este titluar si preda din 2004. A fost inspector scolar la ISJ Calarasi in perioada septembrie 2013 - iunie 2015, potrivit cv-ului de pe site-ul Senatului.Roxana Paturca a fost aleasa senator de Calarasi in 2016, pe listele PSD. La acea vreme era sefa organizatiei de femei din judet (OFSD Calarasi).Paturca a avut o serie de decalaratii acide la adresa Presedintelui Klaus Iohannis . In 2019, de exemplu, intr-un cotidian local spunea despre seful statului ca este "arogant", "un penal cu imunitate absoluta. Stiti prea bine ca a obtinut case prin fals si uz de fals - fapt stabilit definitiv de Justitie. Are zeci de dosare penale (48) deschise pe numele sau si suspendate pe durata mandatului".In campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2019, Roxana Raturca declara despre proiectul "Romania educata" ca "este doar un titlu, fara nicio actiune in plan concret. Este un titlu jignitor, prin care Iohannis ne spune ca nu suntem educati si ca vine el sa ne educe."