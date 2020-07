Senatorul Doina Federovici, care-i cerea lui Liviu Dragnea sa candideze la Presedintia Romaniei, s-a inscris in cursa pentru functia de sef al CJ Botosani

Cum l-a sustinut pe Dragnea

Comitetul Executiv Judetean a validat candidatura Doinei Federovici la sefia CJ, cu toate ca aceasta nu isi anuntase intentia de a participa din aceasta pozitie la alegerile locale. Alti trei social-democrati, senatorul Lucian Trufin, deputatul Costel Lupascu si actualul vicepresedinte al CJ Dorin Birta, si-au depus candidaturile in interiorul partidului pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean, anunta Agerpres."Sunt onorata de candidatura la cea mai importanta functie a judetului. Le multumesc colegilor pentru votul de incredere si pentru sustinerea pe care mi-au aratat-o astazi, dar mai ales in ultimii patru ani si pe tot parcursul carierei mele politice atat la nivel local, cat si la nivel central.Am trecut impreuna prin multe competitii electorale, am batut judetul in lung si in lat alaturi de fiecare dintre colegii mei parlamentari, primari, consilieri locali si judeteni, am muncit cot la cot si ne-am pus permanent in slujba botosanenilor. Trebuie sa mergem mai departe, sa continuam sa facem lucruri bune pentru oameni. Pentru echipa PSD Botosani, fiecare botosanean conteaza, chiar daca nu am reusit de fiecare data, din motive care nu au tinut de noi, sa finalizam la timp obiectivele propuse. Principalii nostri aliati sunt oamenii din fiecare localitate din judetul Botosani", a declarat Doina Federovici.Oficialul PSD sustine ca PSD va promova la alegerile locale "oameni bine pregatiti in administratia locala"."Nu am facut nicio concesie. Pentru fiecare primarie si consiliu local avem oameni bine pregatiti, care au experienta in administratia locala si care vor sa se implice in rezolvarea problemelor comunitatilor din care provin. Botosanenii au cele mai mari asteptari de la echipa social-democrata. Botosanenii si-au dat seama ca au fost inselati de Iohannis si de Orban, de toti liberalii din Botosani. Numai vorbe. Rezultate zero. Avem tot ce ne trebuie ca sa revenim la Guvernare, la nivel national, iar la nivel local sa castigam cele mai multe primarii si consilii locale, sa castigam Primaria municipiului Botosani si sa continuam obiectivele de investitii de la Consiliul Judetean", a adaugat Doina Federovici, potrivit agentiei de presa.Doina Federovici s-a remarcat prin faptul ca l-a sustinut pe Liviu Dragnea , in septembrie 2018, la sefia PSD, alaturi de alti lideri PSD din Moldova. Pe contul acesteia de Facebook . aceasta este alaturi de mai multi memebri ai guvernarii PSD si a participat inclusiv la mitingul PSD importiva Statului Paralel.Doina Federovici i-a cerut lui Liviu Dragnea, in aprilie 2019, sa candideze la fucntia suprema in stat "Domnule presedinte, cred ca trebuie sa veniti si in perioada imediat urmatoare, daca se poate, undeva spre toamna, sa va sustinem".Liviu Dragnea a precizat ca subiectul va fi transat dupa alegerile europarlamentare: "Mi s-a solicitat in toate judetele in care am fost. Le-am spus tuturor ca dupa 26 mai o sa avem o discutie destul de profunda in partid, sa stabilim care este cea mai buna varianta pentru prezidentiale, avand ca obiectiv castigarea alegerilor."Inregistrarea interventiei, pe site-ul Monitorul de Botosani.