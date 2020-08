Senatul a adoptat un proiect prin care le da puterea parlamentarilor sa stabilieasca strategia energetica a Romaniei

Initativa legislativa a PSD modifica Legea energiei electrice si a gazelor naturale 123/2012."Strategia energetica nationala defineste obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu si lung si modalitatile de realizare a acestora, in conditiile asigurarii unei dezvoltari durabile a economiei nationale. Strategia energetica se elaboreaza de ministerul de resort, se aproba de Guvern, cu consultarea organizatiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali si a reprezentantilor mediului de afaceri si se adopta de catre Parlament, prin lege", conform initiativei legislative adoptate de catre Senat.Proiectul mai prevede ca: "Planul National Integrat in Domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice pentru perioada 2021- 2030 defineste obiectivele sectorului energiei electrice pe toate cele 5 dimensiuni ale uniunii energetice: securitate energetica, piata interna, decarbonizarea, eficienta energetica, cercetare, inovare si competitivitate. Planul National Integral in Domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice pentru perioada 2021-2030 se elaboreaza de ministerul de resort si Ministerul Mediului, Apelor Padurilor, in baza strategiei energetice nationale, se aproba de Guvern, organizatiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali si a reprezentantilor mediului de afaceri si se adopta de catre Parlament, prin lege".Senatul a votat proiectul aflat in procedura de urgenta, in calitate de prim for sesizat, decizionala fiind Camera Deputatilor.