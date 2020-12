Streinu Cercel si-a dat demisia de la "Matei Bals" dupa ce a fost ales senator PSD

Ocupand functia de manager in cadrul Spitalului de Boli Infectioase din Bucuresti inca din 2007, prof. dr. Streinu Cercel a decis sa paraseasca acest post dupa ce a intrat in Parlamentul Romaniei, concret, in Senat, din partea Partidului Social Democrat ( PSD )."In momentul cand voi deveni membru al Parlamentului Romaniei voi parasi aceasta functie", a declarat Adrian Streinu Cercel la finalul lunii octombrie.Medicul a fost ales senator pe listele PSD. Acesta sustinea ca specialisti trebuie sa fie nu numai la nivelul spitalelor, ci si acolo unde se fac legile care se vor aplica la nivelul unitatilor spitalicesti."Am acceptat invitatia de a participa in Senat la activitatea pe probleme de politici de sanatate. Specialisti trebuie sa fie nu numai la nivelul spitalelor, dar si acolo unde se fac legile care se vor aplica la nivelul unitatilor spitalicesti. Sistemele de sanatate din lume nu mai seamana absolut deloc, nimic cu nimic nu mai seamana, niciun spital nu mai seamana cu un spital de-adevaratelea. Va trebui sa recreionam aceste sisteme sanitare, inclusiv sistemul sanitar romanesc, si, din pacate, de la nivelul institutului nu pot face acest lucru, dar de la nivelul Parlamentului sunt convins ca pot face acest lucru si o voi face cu tot dragul pentru romani ", a spus Streinu-Cercel.In 23 aprilie, doctorul Adrian Streinu-Cercel a fost demis din functia de presedinte al Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al COVID-19, dupa ce in presa a aparut un plan propus de el care prevedea izolarea timp de mai multe saptamani a persoanelor varstnice.Documentul era intitulat "Programul de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19", avea noua pagini si includea masuri precum separarea batranilor de familii pentru o perioada de trei luni si izolarea totala in categoria de varsta 40 - 65 de ani, "in cazul activitatilor de serviciu neesentiale pentru functionarea in caz de pandemie".Medicul a reactionat atunci printr-o scrisoare deschisa in urma demiterii sale si a acuzat ca modul in care s-a discutat despre documentul sau este exemplu clar de fake news.CITESTE SI: