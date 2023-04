STENOGRAME Cum a fost negociată supraimpozitarea veniturilor mari. Ciolacu: „Dorneanu are 120.000 de lei pe lună. Fostul procuror general 130.000 de lei”

Stenogramele discuțiilor din coaliția de guvernare, unde Marcel Ciolacu a propus supraimpozitarea veniturilor mai mari decât al președintelui, arată modul în care s-au purtat negocierile. Potrivit stenogramelor făcute publice de Antena 3 și G4Media, Ciolacu a exclus tăierea salariilor bugetarilor.

Marcel Ciolacu (PSD): Văd că am ajuns şi noi să găsim explicaţii cum nu se pot face reforme, aşa cum ne spun şi cei care sunt vizaţi de reforme. Cine îşi asumă deficitul excesiv în care ne-a aruncat Cîţu? Cine îşi asumă că au fost atât de proşti încât au băgat împrumuturile din PNRR şi cofinanţările în deficit? Iar la anul trebuie să ajungem la 3 la sută?

Sorin Grindeanu (PSD): A7 este pe împrumut, de exemplu.

Marcel Ciolacu: Deci cum facem? De unde luăm banii dacă nu vreţi să facem nimic? Sunteţi în guvern, spuneţi voi de unde luăm banii? Cum faci deficitul la anul? Vă aduc aminte că am avut o iarnă uşoară, dar dacă va veni una grea?

Kelemen Hunor (UDMR): Eu nu ştiu. Eu doar am spus că ar putea fi probleme.

Iulian Dumitrescu (PNL): Noi am crescut salariile şi am făcut angajari. Nu am avea cum decât să dăm oameni afară.

Marcel Ciolacu: Credeţi că eu îi voi spune lui Câciu să omoare bugetarii? Nu se taie niciun salariu. Lumea trebuie să fie liniştită. În schimb, nu mai vreau dezmăţ la stat cu mii de angajări şi tot felul de pile.

Câciu (PSD): Vă propun blocarea posturilor în sistemul public, cu excepţia celor care au susţinut deja proba scrisă a examenului.

Paul Stănescu (PSD): E normal, oameni buni, să nu poţi cumula pensia cu salariul la stat.

Kelemen Hunor: Vă spun că lumea va da în judecată şi va câştiga. Şi vom plăti ani de zile cum s-a mai întâmplat.

Marcel Ciolacu: Să facem măcar pentru zona de speciali, în prima fază. Nu este normal aşa ceva.

Nicolae Ciucă (PNL): Eu vă spun că nu trebuie prin ordonanţă, ci prin lege în Parlament. Altfel e neconstituţional.

Marcel Ciolacu: Dorneanu are 120.000 de lei pe lună. Fostul procuror general (Augustin Lazăr – n.r.) are 130.000 de lei.

Marcel Ciolacu: Nu aduce nimic bun să o tot pasăm de la unii la alţii. Nu ne ajută la nimic. Văd că atunci când e bine, e bine pentru toţi, când e rău, e rău doar pentru unii.

Rares Bogdan (PNL): Sunt perfect de acord.

Marcel Ciolacu: Să rămână impozitul de 16% pe profit, dar doar dacă este mai puţin de 1% din cifra de afaceri. Să punem impozit pe tot ce depăşeşte salariul preşedintelui.

Lucian Bode: Asta înseamna impozit progresiv inclusiv la privat. Altfel ar fi neconstituţional, iar PNL nu este de acord cu impozitul progresiv.

Nicolae Ciucă: Ministrul Finanţelor să facă o analiză până săptămâna viitoare şi să ne-o prezinte.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a propus în ședința coaliției, care a avut loc luni după-amiază, ca angajații care cumulează pensia cu salariu, dar și acele venituri de la stat care depășesc venitul președintelui României (aprox. 25.000 lei brut) să fie impozitate progresiv.