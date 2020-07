10 membri de la tineretul USR s-au alaturat echipei PSD Botosani

"Alaturi de PSD Botosani imi doresc transformarea tuturor proiectelor necesare municipiului nostru in realitate. Avem solutii durabile si moderne la problemele Botosaniului. Avem raspunsuri credibile la asteptarile si nevoile tuturor cetatenilor. Impreuna cu colegii din PSD, urmarim sa facem tranzitia spre modernitate intr-un mod realist si pragmatic. Ii asteptam alaturi de noi pe toti tinerii care dau dovada de competenta, integritate si constiinta civica! Dupa un an de zile, USR ca partid nu a reusit sa faca trecerea de la grup civic la un partid politic. Cred ca inca a ramas la faza aceea ca s-a nascut in strada si cred ca tot acolo a ramas. Nu am vazut nimic intr-un an de zile, a fost refuzul de a intra la guvernare, adica eu mi-as fi dorit sa fie mai implicat. Nu cred ca stand pe tusa si sesizand derapaje este solutia. Este doar o decizie personala, nu m-am certat cu nimeni, le doresc multa bafta in campania electorala", a declarat Andrei Turcoman, unul dintre tinerii care a semnat adeziunea la Partidul Social-Democrat, conform botosaniexclusiv.ro