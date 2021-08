PMP și PRO România se aliază cu PSD la București și Caraș-Severin. Ce șanse sunt ca alianța să meargă la nivel național

PRO România se alătură PSD și PMP

PSD, PMP și PRO România, alianță și la Caraș-Severin

Condițiile de organizare ale referendumului

Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat duminică seară că formațiunea sa continuă eforturile de adunare a semnăturilor în vederea organizării unui referendum pentru demiterea primarului de la Sectorul 1 Clotilde Armand . Șeful social-democraților a explicat că până în prezent s-au adunat doar 20.000 de semnături, în contextul în care campania a început încă din luna iulie. În acest context, Ciolacu a explicat că a trimis o propunere de acord către liderii altor partide pentru a participa la strângerea de semnături și a adăugat că de săptămâna viitoare coordonarea referendumului va fi făcută de către fostul primar al Capitalei Gabriela Firea „Eu astăzi am trimis un acord, un draft, o propunere de acord, la toți liderii de partide care au participat la alegerile de la Sectorul 1, să avem o colaborare cu toții, atât ca reprezentare juridică, cât și să ne strângem semnăturile pentru a face referendumul. Ne apropiem de 20.000 de semnături, am făcut solicitări pentru corturi, s-a implicat și doamna Gabriela Firea, și, ca și coordonare, de săptămâna viitoare va coordona absolut toată acțiunea”, a subliniat Ciolacu.Cu toate că anul trecut liderul PRO România Victor Ponta a avut mai multe schimburi foarte dure de replici cu Gabriela Firea, cea care urmează să coordoneze campania de strângere de semnături, Ponta a anunțat o zi mai târziu că formațiunea sa se alătură efortului PSD. Liderul PRO România vorbește și despre posibilitatea „unei alternative serioase” la alegerile din 2024, referindu-se la situația actuală din Capitală, cu toate că anul trecut acesta și Gabriela Firea au aruncat vina unul pe altul pentru lipsa unei alianțe dintre PSD și PRO România.„Situația de la Sectorul 1 NU trebuie să rămână fără consecințe politice și juridice - indiferent cât de puternici sunt cei aflați în spatele doamnei Clotilde Armand - și de sumele colosale care sunt în joc. Mi-am consultat colegii din Biroul Executiv al PRO România în privința propunerii făcută de președintele PSD Marcel Ciolacu - și nu a existat nicio îndoială că trebuie să ne alăturăm tuturor demersurilor legale și politice referitoare la Sectorul 1 din București”, a scris Victor Ponta pe Facebook La inițiativa PSD s-a alăturat și PMP, după ce la începutul lunii august fostul deputat PMP Robert Turcescu a anunțat că a semnat în favoarea referendumului pentru demiterea lui Clotilde Armand, apărând apoi într-o fotografie alături de vicepreședintele PSD Sector 1 Alexandru Petrescu „Am semnat pentru organizarea referendumului de demitere a madamei Armand din fruntea Primariei S1”, scria Robert Turcescu pe Facebook pe 6 august.O colaborare oficială între cele trei partide a fost semnată deja la Caraș-Severin, acolo unde inițiatorii spun că protocolul poate fi implementat la nivelul fiecărui județ, iar la final la nivel național. PSD, PMP și ProRomânia acuză USR PLUS și PNL de faptul că administrează județul într-un mod „dictatorial” și că cele trei formațiuni vor colabora inclusiv la nominalizările pentru funcțiile de viceprimar.„Cele trei partide vor acționa la nivel local prin susținerea de proiecte și hotărâri comune de CJ și CL. Proiectele vor fi decise prin negociere directă de conducerile locale ale celor trei partide, care vor stabili și nominalizările pentru alegerea în funcțiile de viceprimari, a câte unui membru din partea fiecărei părți semnatare, acolo unde este posibil. Cele trei partide vor colabora pentru a cenzura modul în care, în mod dictatorial și iresponsabil se realizează actuala administrație locală de către USR și PNL ”, a declarat Silviu Hurduzeu, președintele organizației PSD Caraș-Severin.Senatorul PSD Ion Mocioalcă a explicat într-un interviu pentru DC News că cele trei formațiuni își propun înlăturarea, pe cală democratică, a PNL și USR PLUS din puterea locală din Caraș-Severin. Totodată, Mocioalcă susține că protocolul poate fi implementat și la nivel național.„Protocolul de față este o inițiativă susținută de președinții celor trei partide, la nivel național, și devine un model funcțional de alianță care poate fi implementată la nivelul fiecărui județ și în final la nivel național”, a adăugat Mocioalcă.Potrivit legii, p entru organizarea unui referendum de demitere a unui primar este nevoie ca cel puțin 25% dintre locuitorii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială să semneze în acest sens. Altfel spus, opoziția de la Sectorul 1 are nevoie de aproximativ 60.000 de semnături pentru organizarea referendumului.Ulterior, după strângerea semnăturilor, bucureștenii de la Sectorul 1 vor trebui să răspundă la o întrebare formulată de organizatori, cu „Da” sau „Nu”. Mai apoi, pentru ca referendumul să treacă, este nevoie de o majoritate simplă (jumătate plus unu din totalul voturilor valabil exprimate).O altă condiție pentru validarea referendumului este ca rata de participare să fie de cel puțin 30% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale, adică aproximativ 72.000 de votanți.