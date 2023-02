Bostinaru: Banii pe taxa de prima inmatriculare pot fi recuperati printr-o petitie la PE

Romanii care au platit taxa de prima inmatriculare is pot recupera banii daca depun o petitie cu aceasta solicitare la Comisia pentru Petitii din cadrul Parlamentului European, un exemplu fiind Polonia si Ungaria, unde s-a intamplat la fel, a anuntat, vineri, europarlamentarul PSD Victor Bostinaru.

"Cetatenii romani care se considera nedreptatiti in vreun fel de o decizie a Guvernului roman, fie in legatura cu taxa de prima inmatriculare, fie in legatura cu alta problema de natura fiscala sau legala, pot inainta o asemenea petitie care, conform procesului legislativ al PE, va fi discutata in plenul Comisiei.

Fata de aceasta petitie, atat Guvernul national, cat si Comisia Europeana trebuie sa formuleze pozitii oficiale", se arata intr-un comunicat de presa al PSD, in care este redat punctul de vedere al lui Bostinaru.

Potrivit lui Bostinaru, Comisia pentru petitii va analiza cazul si "poate cere Comisiei de specialitate a PE sa formuleze un aviz pe tema respectiva sau poate cere comisarului european care gestioneaza domeniul respectiv sa adopte o hotarare".

Europarlamentarul social-democrat a dat exemplul Poloniei si al Ungariei, care au fost obligate sa restituie cetatenilor banii luati in contul unor taxe precum cea de prima inmatriculare.

"Ii invit pe premier si pe ministrul Finantelor sa se gandeasca serios la posibilitatea restituirii banilor incasati ca taxa de prima inmatriculare, pentru ca alta cale legala nu exista", a declarat Bostinaru, potrivit comunicatului PSD.

Saptamana viitoare va fi pusa la dispozitia cetatenilor o pagina de internet unde va putea fi gasit regulamentul Comisiei de petitii a Parlamentului European, dar si hotararile Curtii Europene de Justitiei in cazul taxei auto din Polonia si din Ungaria, adaugat europarlamentarul PSD.

Guvernul a amanat adoptarea ordonantei de urgenta privind taxa de prima inmatriculare. Noua grila a taxei auto ar urma sa fie aprobata in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, dupa ce propunerile UDMR, de reducere a cuantumului taxei, vor fi discutate cu partidele parlamentare, astfel incat ordonanta de urgenta sa beneficieze si de sustinerea Legislativului.

Potrivit unor reprezentanti ai Guvernului, UDMR va prezenta mai multe variante de reducere a taxei. Proiectul de ordonanta de urgenta afisat pe pagina de internet a Ministerului de Finante, care trebuia aprobat in sedinta de miercuri, valoarea taxei se va tripla la masinile noi Euro 4, dar este de zece ori mai mica pentru masinile Euro1, cu o vechime de 14-15 ani.

Liderul UDMR, Marko Bela, a declarat insa marti ca UDMR este pentru o "reducere radicala" a taxei de prima inmatriculare, desi, pana in prezent, nu s-a opus acestei taxe. "Nu suntem de acord cu actualele taxe preconizate (...), vom discuta acest lucru si cu colegii nostri din Guvern si cu colegii nostri liberali", a mai spus Marko.

Ministrul Finantelor, Varujan Vosganian, anuntase ca noua grila de taxare urma sa fie aprobata pana la finele lunii ianuarie.

