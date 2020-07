Calculele motiunii de cenzura. Ce sanse sunt sa pice Guvernul Orban

Chestionat daca PSD a discutat si cu liderii altor partide pentru sustinerea motiunii, purtatorul de cuvant al PSD a spus: "Noi avem toate semnaturile PSD, 202 semnaturi si voturi in consecinta, dar negocierile sunt in derulare".Potrivit procedurii parlamentare, o motiune de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii. Pentru a fi adoptata, o motiune de cenzura are nevoie de votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Numarul total de parlamentari, in prezent, este de 465. Pentru a trece o motiune de cenzura este nevoie de 233 de voturi. ALDE si Pro Romania au confirmat pentru Ziare.com ca vor vota impotriva Guvernului Orban.De la PSD, astfel vor vota 202 parlamentari. La acest numar se mai adauga 11 voturi de la parlamentarii ALDE si 25 de la Pro Romania. De asemenea, Partidul Puterii Umaniste infiintat de Dan Voiculescu a anuntat ca va sustine motiunea de cenzura, mai adaugand sapte voturi la numaratoare. Asta ar insemna ca motiunea de cenzura ar trece cu 272 de voturi, in cazul in care toti deputatii si sentorii se prezinta. UDMR a anuntat ca nu semneaza pentru motiune, in schimb inca este in negocieri pentru vot.Vom discuta la momentul potrivit. Nu cred ca, in perioadele in care sunt alte probleme, e oportun sa vii cu o motiune de cenzura, dar nici nu vad o catastrofa, fiind ca este un instrument constitutional in mana opozitiei. Depinde de foarte multe chestiuni care se vor intampla in august. Eu atata pot sa va spun, ca noi nu vom semna o motiune de cenzura. Asta e 100%. Mai departe, mi-e greu sa spun, ca in acest moment discutam doar teoretic ca ar exista, va exista, e posibil. Cand va exista, atunci putem intra in detalii", a afirmat Kelemen Hunor , miercuri, 29 iulie, la RFI.Pe de alta parte, liderul PMP, Eugen Tomac a afirmat pentru Ziare.com ca "Nu vom sustine niciun demers al PSD in parlament", in timp ce grupul neafiliatilor si cel al minoritatilor nationale nu si-au exprimat o pozitie unitara asupra demersului.Motiunea de cenzura a PSD, intitulata "guvernarea minoritara Iohannis- Orban - esecul garantat, multilateral dezvoltat", a fost scrisa de senatorul Serban Nicolae impreuna cu o serie de parlamentari. Textul motiunii, consultat de Europa Libera, sugereaza ideea instalarii unui guvern de tranzitie dupa schimbarea Cabinetului Orban."Un program minimal de masuri economico-sociale si politice concrete, limitate in timp, predictibile ca efecte si asumate transparent, poate fi sustinut de suficienti parlamentari pentru ca actuala anomalie guvernamentala sa inceteze. O asemenea solutie poate asigura o desfasurare in conditii de normalitate a proceselor electorale imediat urmatoare pentru ca vointa cetatenilor, atat la nivel local, cat si la nivel central, sa confere legitimitate administrarii treburilor publice ale tarii", se arata in textul motiunii.