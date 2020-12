Ce inseamna, concret, guvern de uniune nationala - varianta propusa de PSD la consultarile de la Cotroceni

"Romania trece printr-o perioada democrata, atat din punct de vedere al pandemiei si crizei sanitare, cat si al crizei economice, si nu ne permitem o majoritate fragila in Parlament. Partidul care a castigat alegerile trebuie sa numeasca primul ministru, adica pe Alexandru Rafila . Trebuie sa avem un guvern de uniune nationala, in care toate fortele politice sa fie reprezentate, inclusiv PNL ", a declarat Ciolacu.Sintagma "guvern de uniune nationala" aminteste de prima legislatura parlamentara post-comunista care s-a numit Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala (CPUN) si a legiferat fara a fi fost votata de cetateni, pana in 20 mai 1990, la primele alegeri libere din istoria contemporana.Timp de un an si o luna, intre octombrie 1991 si noiembrie 1992, la Bucuresti a functionat un asa-zis guvern de uniune nationala, sub bagheta lui Theodor Stolojan . In fapt, cabinetul condus de Stolojan avea 11 portofolii ministeriale ocupate de membri FSN (intre care Traian Basescu la Transporturi), insa cooptase pentru restul de opt ministere mai putin importante si patru independenti, doi liberali, un ecologist si un agrarian.Dupa 1992, conceptul de guvern de uniune nationala a capatat statutul de mit politic in Romania.In istoria recenta, ideea unui guvern de uniune nationala a mai fost vehiculata in spatiul public inaintea lui Marcel Ciolacu de Alina Mungiu-Pippidi, politolog roman, intr-un editorial semnat in anul 2018 in care cerea coalizarea tuturor fortelor politice din tara in vederea asumarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene din 2019.Ideea unui guvern de uniune nationala a reaparut recent in spatiul politicii romanesti la inceputul acestui an. Inca din data de 17 ianuarie, in ajunul depunerii motiunii de cenzura impotriva guvernului PNL condus de Ludovic Orban , Marcel Ciolacu propunea alternativa guvernului de uniune nationala care sa conduca Romania pana la alegerile legislative. Dupa aproximativ trei luni, liderul PSD anunta ca guvernul de uniune nationala nu mai este o posibilitate viabila.CITESTE SI: Propunerile PSD pentru sefia ministerelor Justitiei, Finantelor si Sanatatii din guvernul Rafila