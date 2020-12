Ce spune liderul PSD, Vasile Dincu, fost vicepremier in guvernul Ciolos, despre o posibila alianta cu USR-PLUS

Discutia vine dupa ce Alexandru Rafila , propunerea PSD de premier , a scris pe un biletel, la o dezbatere din timpul campaniei electorale, ca vede posibila o alianta intre PSD si USR PLUS peste un an."Am vazut si eu dezbaterea, era o dezbatere interesanta, devenise dinamica si atunci, in asemenea situatii, este foarte important sa atragi atentia, sa fii contrastereotip si poate de aici a venit aceasta idee. Sau era si un calcul simplu pe care il facea premierul nostru propus: acela ca atat de tare PNL va pierde in ultima perioada, incat singurele doua partide care raman viabile in spatiul public peste un an vor fi PSD-ul si USR PLUS", a comentat Vasile Dincu faptul ca Alexandru Rafila a scris pe un biletel ca vede posibila o alianta cu USR-PLUS peste un an, citat de Digi 24. "Nu avem in acest moment niciun fel de plan, chiar daca s-a zvonit de cateva ori ca legaturile mele din guvernul Ciolos cu acesti oameni din USR PLUS ar putea sa produca ceva. N-avem niciun calcul si cred ca suntem si incompatibili, tocmai prin ideologiile noastre, daca multa lume spune ca ei sunt neo-marxisti si noi suntem niste marxisti mai de centru", a declarat Vasile Dincu.