Cinci idei pe care PSD le-a plagiat fara scrupule de la USR-PLUS, in campania electorala

"Fara penali in functii publice" este unul din obiectivele de campanie ale USR-PLUS. Partidul condus de Dan Barna si Dacian Ciolos a promis in programul de guvernare ca, dupa alegerile parlamentare, daca USR-PLUS va ajung in Guvern, se va asigura ca nu vor mai fi penali in functii publice. De altfel, acesta este primul punct in lista celor 40 de angajamente pe care USR-PLUS si le-a asumat fata de alegatorii sai.Marcel Ciolacu a copiat mesajele USR si, in incercarea de a "spala" imaginea partidului sau, care in ultimii ani a fost intr-un razboi pe fata cu Justitia, defiland in functii-cheie cu personaje cu probleme penale, precum Liviu Dragnea , a sustinut ca pe listele PSD pentru alegerile parlamentare de luna viitoare nu va fi nicio persoana cu probleme penale. De altfel, pentru a mima sustinerea, acum, fata de initiativa cetateneasca (initiativa fata de care, in ultimii ani, PSD s-a pozitionat impotriva), in luna august Marcel Ciolacu a inclus proiectul pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor, in sedinta extraordinara.Fostul secretar de stat in Ministerul Tineretului si Sportului, Cosmin Butuza, candidat pe listele PSD Maramures pentru Camera Deputatilor, a sustinut, intr-o postare pe Facebook , ca PSD este singurul partid care a aplicat principiul "Fara Penali in Functii Publice!"Potrivit acestuia, PSD vine in fata maramuresenilor cu liste de candidati fara niciun fel de problema in Justitie, asa cum prevede initiativa "Fara penali in functii publice" sustinuta de milioane de romani."PSD a propus realizarea referendumului obligatoriu, legat de aceasta initiativa, pe 23 august, dar Dreapta Unita s-a opus pe motiv de pandemie. Pe listele PNL se afla condamnati penal, persoane cu dosare penale, iar la USR, chiar presedintele Barna a spus ca se asteapta sa devina un penal dupa ancheta DNA . Cum le vor explica romanilor, cei de la USR, care si-a facut tema de campanie din Fara penali in functii publice, ca sustin pe liste un penal?," scrie Cosmin Butuza.Postarea lui Cosmin Butuza vine in contextul in care aceasta initiativa nu a putut fi votata in Senat. Pentru a trece si de Senat, proiectul are nevoie de o majoritate calificata de doua treimi, adica de minimum 90 de voturi.Asta dupa ce Comitetul Liderilor din Senat a decis ca sedinta din plen trebuie sa fie organizata cu prezenta fizica a parlamentarilor, desi, pana acum, la sedinte s-a putut vota si prin telefon, din cauza epidemiei de COVID-19. Votarea nu a fost posibila, din lipsa de cvorum.CITESTE SI: Cum s-a "jucat" in Senat initiativa "Fara penali in functii publice". Interesele USR, PNL si PSD Marcel Ciolacu le-a stricat USR-istilor momentul-surpriza al campaniei electorale. Liderii USR batusera in cuie planul discutat de ceva vreme in partid ca parlamentarii sa-si dea demisia pentru a arata ca sunt impotriva pensiilor speciale de care beneficiaza senatorii si deputatii.Luni, 23 noiembrie, s-a decis ca toti parlamentarii USR sa-si prezinte marti-dimineata demisiile. Luni dupa-amiaza, Marcel Ciolacu a scris pe Facebook ca va demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie speciala. Mai mult, el a amintit ca acelasi gest l-a facut si in urma cu patru ani, din acelasi motiv."Marcel Ciolacu voia sa faca asta oricum, insa a aflat de demersul USR si a vrut sa speculeze momentul", a explicat un lider PSD pentru HotNews.ro.USR are depus in Parlament, de trei ani, un proiect de lege care prevede abrogarea articolelor 49 si 50 din Statutul parlamentarilor, insa nu a ajuns nici acum la votul plenului. Responsabil de aceasta situatie e si Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor.Mai mult de atat, desi a afirmat ca pensiile speciale pentru parlamentari sunt o "nedreptate crasa la adresa milioanelor de pensionari care au pensii pe baza contributivitatii" si sustine ca si-ar dori "sa ii dam jos pe toti cei care s-au cocotat pe Everestul financiar al pensiilor speciale", Marcel Ciolacu este unul dinte initiatorii legii pensiilor speciale pentru deputati si senatori Mai precis, Ciolacu apare pe lista de initiatori, impreuna cu alti parlamentari PSD, la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013.Proiectul de lege, adoptat in 2015, privind pensiile speciale pentru parlamentari a fost adoptat in sedinta comuna de plen a Camerei Deputatilor si Senatului cu 303 voturi "pentru", 124 "impotriva" si doua abtineri.CITESTE SI: Lista parlamentarilor PSD care si-au votat pensii speciale, iar acum viseaza la un nou mandat. Marcel Ciolacu, unul dintre ei "Zero taxe pe salariul minim este unul dintre cele mai importante angajamente ale USR-PLUS la guvernare", a sustinut USR-PLUS la conferinta de joi, 26 noiembrie."Zero taxe pe salariul minim inseamna reducere impozitarii munci prin scutirea primilor 2.230 de lei din salariu (echivalentul unui salariu minim) si aplicarea taxelor si impozitelor doar pe partea din salariu care depaseste salariul minim. Unitatile administrativ-teritoriale care se finanteaza din impozitul pe venit vor avea finantare din TVA in raport cu populatia lor", sustine USR.Aceeasi masura se regaseste si in planul de Guvernare PSD."PSD propune impozit pe venit zero la salariul minim, prin cresterea deducerilor personale, plafonul maxim fiind salariul de 6.000 lei. Astfel, 80-85% dintre salariatii tarii vor fi cuprinsi in aceasta masura si vor avea castiguri nete semnificativ mai mari. Este vorba in special de cei intre salariul minim si pragul salarial de 4.000 lei", anunta PSD.USR-PLUS isi asuma, in cele 40 de angajamente, ca va garanta accesului romanilor, in regim 100% compensat, la medicamentele esentiale de pe lista Organizatiei Mondiale a Sanatatii."Accesul la sistemul public de sanatate din Romania este foarte scazut. Nevoile medicale nesatisfacute ale romanilor sunt printre cele mai mari din Europa, peste dublul mediei UE. Mai mult, in ultimii ani, Romania se confrunta atat cu lipsa medicamentelor esentiale, cat si cu intarzieri considerabile in accesul la medicamente de ultima generatie, cauzate de birocratie si de constrangeri bugetare. Accesul la medicamente inovative este in continuare limitat, introducerea de molecule noi in lista medicamentelor compensate fiind impredictibila, cu o intarziere semnificativ mai mare comparativ cu alte tari ale Uniunii Europene", se arata in programul USR.In planul de guvernare PSD, una din masuri e "Accesul neingradit la medicamente esentiale"."Crearea infrastructurii necesare pentru ca cetatenii sa nu mai plimbe hartii intre institutii, ci informatiile sa circule electronic, sigur, rapid si usor de urmarit. Construirea "autostrazilor digitale" intre institutiile statului care au baze de date, astfel incat acestea sa comunice eficient intre ele", este o alta masura propusa de USR, in timp ce PSD propune in planul de guvernare "Identitatea electronica digitala".