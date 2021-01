Cine se ocupa de mega-proiectul spitalelor regionale. Cuplul politic sudat in Partidul Conservator si refacut in Ministerul Sanatatii dupa o angajare scandaloasa

Traseismul le-a asigurat permanent un job de functionar public

Ministrul Sanatatii nu poate scapa de Abalasi

Dupa ce l-a angajat pe Abalasi, Gafton a mai facut o achizitie importanta - o cantareata de 24 de ani

Gafton si Abalasi au un trecut glorios

Cristina Gafton, fosta directorare in Ministerul Agriculturii la Calitatea Semintelor si Materialului Saditor, are pe mana un proiect de miliarde de euro care inainteaza cu pasi minusculi spre deloc.Bogdan Abalasi a trecut de la PSD , la PC, ALDE si apoi la Pro Romania.In septembrie 2020, Abalasi a candidat la presedintia Consiliului Judetean Iasi din partea Pro Romania, iar in decembrie 2020 pentru un fotoliu de deputat.Intre cele doua scrutine, pe 1 octombrie, Abalasi a postat pe pagina sa de Facebook un grupaj foto cu Ana Pauker, fost lider comunist, si Clotilde Armand USR ), primar al sectorului 1 din Capitala, cu mesajul: "Istoria se repeta, dar, ce pacat, se repeta numai istoria prost facuta. Trecut si prezent... PCR = USR".Si la momentul postarii, dar si in prezent, Abalasi detinea functia de consilier in departametul condus de Cristina Gafton, cu responsabilitati pe proiectul Spitalului Regional de Urgenta (SRU) Iasi, conform ReporterIS Laura Cristina Gafton a fost farmacista, director general al Laboratorului central pentru calitatea semintelor si a materialului saditor, consilier la Consiliul Judetean Iasi si, din 2018, director la Departamentul Monitorizare Implementare Proiecte Spitale Regionale (DMIPSR).Gafton l-a angajat pe Abalasi in departamentul sau din Ministerul Sanatatii, insa Ministerul l-a dat in judecata pe Abalasi pentru a cere anularea concursului.Marin Bodale, primul roman care a obtinut un certificat european de atestare ca expert in fizica medicala a povestit pentru PressOne cum a fost umilit la concurs pentru a i se face loc "unui politruc" in sistem."Miza era postul de consilier pentru proiectul de la spitalul regional din Iasi. A castigat contracandidatul meu, Bogdan Abalasi, coleg in Pro Romania cu sefa departamentului, Cristina Gafton. Abalasi a cerut sa fie lasat sa mearga la toaleta si ar fi primit raspunsurile pe holul insitutiei", a afirmat Bodale.Mai mult, si-a falsificat CV-ul ca sa poata candida pentru post, conform Pressone.ro.Acesta n-ar fi indeplinit criteriile de vechime in specializarea studiilor absolvite si n-ar fi avut nici diploma de manager de proiect.Gafton conduce acest departament in care sunt angajate 8 persoane, din totalul de 16 posturi. Pentru acest job primeste un salariu de 10.000 de lei net/luna.In toamna anului trecut, Codruta Filip (24 de ani), absolventa de drept, cantareata si manechin din Iasi a fost angajata, fara concurs, la Departamentului Monitorizare Implementare Proiecte Spitale Regionale din cadrul Ministerului Sanatatii condus de Gafton. Aceasta a patruns in sistem, in urma unei selectii de dosare si a unui interviu, fara examen scris, procedura simplificata in pandemie.Inainte de a lucra in Ministerul Sanatatii, Cristina Gafton a fost angajata consilier in Consiliul Judetean Iasi."A fost angajata de fostul presedinte, Maricel Popa, la interventia lui Bogdan Abalasi", a explicat o sursa din Casa Patrata, pentru ReporterIS.CITESTE SI: Cum au ajuns angajatii Consiliului Judetean Iasi transferati cu forta la cabinetul senatorului Maricel Popa. Mutarea este operata doar in "CV-ul" de pe Facebook Pe atunci Bogdan Abalasi era in PSD.Dupa ce Abalasi s-a certat cu Maricel Popa, Gafton s-a dus la Bucuresti.Abalasi a trecut la PC, iar Gafton a fost angajata de Daniel Constantin la Ministerul Agriculturii. La doar 33 de ani, si fara experienta, Gafton a luat concursul dupa ce departamentul de Resurse Umane al Ministerului Agriculturii a coborat criteriile de experenta.Ciudat e ca subordonatii lui Daniel Constantin au introdus in lista de specializari agreate: "farmacia", dar au omis specializari mult mai inrudite cu domeniul semintelor, cum sunt "biotehnologiile", "chimia organica" sau "biologia".Gafton a fost vicepresedinte al filialei locale a Partidului Conservator. A candidat la Consiliul Local Iasi in 2012 din partea PC, a fost si membra in consiliul de administratie al Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi si este o apropiata a actualului europarlamentar PSD Tudor Ciuhodaru Abalasi a ajuns subprefect de Iasi in 2012, pe filiera Partidului Conservator. Ca sa poata indeplini cerintele postului, acesta a fost, pentru o scurta perioada, inspector la Primaria Valea Lupului. O reteta consacrata, cea a stagiului impus la primarii locale.Abalasi a fost cel mai longeviv subprefect din istoria Iasiului, cu un mandat de cinci ani, intre 2012 si 2017.Pe vremea Guvernului tehnocrat, ca sa nu fie schimbat din functie, a stat o perioada mai lunga in concediu medical.